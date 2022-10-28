В Петербурге заявили о полном оповещении подлежащих к мобилизации

Петербуржцев, подлежащих призыву по мобилизации, оповестили «в полном объеме», сообщили в администрации города, не уточнив, прекратилась ли раздача повесток. В заксобрании заявили, что мобилизация может закончиться до 30 октября

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге завершены основные мероприятия в рамках частичной мобилизации, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

«Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объеме. Завершается сбор личного состава», — заявили там. На вопрос РБК о том, будут ли еще вручать повестки, в администрации ответили: «Просто обратите внимание на формулировки».

Спикер заксобрания Петербурга Александр Бельский ранее заявил в эфире радио «Комсомольская правда», что мобилизация может завершиться в городе до воскресенья, 30 октября. Он не уточнил, прекратят ли к этому времени рассылать повестки и сколько людей уже мобилизовали.

10 октября уполномоченная по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова заявила о завершении в городе «первого этапа» мобилизации (в Госдуме при этом указывают, что она не делится на этапы). На прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что город «успешно выполняет» план мобилизации, не назвав конкретных цифр.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заверял, что в ее рамках планируют призвать 300 тыс. человек. 14 октября президент Владимир Путин заявил, что мобилизованы 220 тыс. Тогда же он допустил, что в течение двух недель в стране «все мобилизационные мероприятия будут завершены». В Кремле указывали, что точных сроков нет.

Губернатор Петербурга Александр Беглов ранее не раз признавал, что мобилизация проходит с нарушениями, и призывал присылать ему жалобы на ошибки через страницу во «ВКонтакте». В середине октября «Фонтанка» и другие СМИ писали, что в подъездах нескольких городских ЖК дежурят сотрудники полиции, они проверяют документы у мужчин. Как заявили в городской администрации, полицейские вручают повторные повестки людям, которые не пришли в военкомат после получения первой повестки.