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Власти Купчино назвали «естественным» поквартирный обход с повестками

Власти Петербурга объяснили поквартирный обход с повестками: «никаких облав нет»
Проведен «обычный поквартирный обход», жильцов просят явиться в военкомат для уточнения данных, рассказали власти Купчино. В этом же районе повестку ранее выдали вместе с загранпаспортом
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Сотрудники военкомата и полиции выдают повестки жильцам ЖК «Купчинские ворота» в рамках мобилизации и действующего законодательства, поводов для беспокойства жителей нет, заявили РБК в пресс-службе администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

«В начале мобилизации были по ящикам разложены повестки всем, кого просили прибыть для уточнения данных в военкомат. Если бы все пришли для уточнения данных, то и не надо бы было ходить по квартирам», — говорится в сообщении.

Документ предписывает явиться в военкомат для уточнения персональных данных, утверждают власти Фрунзенского района. В пресс-службе заверили, что «никакого принуждения, никаких облав нет», а «у страха глаза велики».

В военном комиссариате Фрунзенского района Санкт-Петербурга отказались от комментариев. В МВД переадресовали вопрос к Минобороны.

Утром 20 октября о выдаче повесток жителям «Купчинских ворот» писала «Фонтанка». По данным портала, сотрудники военкомата и полиции по два человека стояли у каждого подъезда, встречая жильцов мужского пола. «Механизм работы с населением по поводу мобилизации заржавел, поэтому приходится прибегать к таким мерам», — пояснили «Фонтанке» в пресс-службе Фрунзенского района.

В конце прошлой недели, власти Фрунзенского района назвали законным выдачу повесток посетителям отделения ФМС, указав, что их выдает сотрудник военкомата. В частности, повестку там получил 25-летний житель Санкт-Петербурга Александр, пришедший за загранпаспортом, сообщала «Фонтанка». Александр сообщил, что повестку ему выдал мужчина в гражданской одежде. «Насколько я понимаю, он должен был выдать мне извещение, по которому человек приходит в военкомат и уже там получает повестку. А он выдал и извещение, и повестку разом», — добавил Александр.

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Юрист Павел Чиков отмечал, что по пункту 8 Положения о призыве граждан по мобилизации, повестки должны выписываться заранее, у полицейских или сотрудников военкомата нет полномочий по их заполнению на улице, поскольку документ выписывается только военным комиссаром, на нем стоит печать военкомата.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Екатерина Костина Екатерина Костина
мобилизация повестки Купчино Санкт-Петербург Военная операция на Украине
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