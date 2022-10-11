В Госдуме заявили, что частичная мобилизация не делится на этапы
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что частичная мобилизация не делится на этапы. Так он ответил на заявление губернатора Ростовской области Василия Голубева, который ранее рассказал о получении нового задания по мобилизации.
«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу», говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — сказал Швыткин.
По его словам, мобилизационный план существует для каждого региона и некоторые его уже выполнили. «Другие, как Москва, например, выполняют», — добавил он.
В Ростовской области задание по частичной мобилизации, установленное для региона Министерством обороны, выполнили к 3 октября, сообщала 161.ru пресс-служба главы региона. Голубев, говоря о получении нового задания по частичной мобилизации, заявил, что к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. «За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — написал он в своем «Телеграме».
Накануне, 10 октября, о выполнении первого задания Минобороны по частичной мобилизации и получении второго сообщил вице-губернатор Курской области Алексей Смирнов, писал «Коммерсантъ». Источники издания заявили, что «вторая волна» после 10 октября также началась в Воронежской области. По их словам, призвать планируется меньшее число человек, и упор будет сделан на «офицерский состав».
Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что планируется призвать 300 тыс. человек, однако не уточнил, сколько должно быть мобилизовано в каждом из регионов. 4 октября он отчитался о прибытии в расположения 200 тыс. мобилизованных.
О завершении призыва также уже сообщили власти Орловской и Брянской областей, Тувы, Алтайского края и Крыма. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже на следующий день после объявления частичной мобилизации заявил, что в его регионе план «перевыполнен на 254%». В то же время сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев 7 октября сообщил, что ни один человек не был призван в регионе в рамках частичной мобилизации.