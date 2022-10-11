В Госдуме заявили, что частичная мобилизация не делится на этапы

Губернатор Ростовской области ранее сообщил о получении нового задания по мобилизации. Зампред комитета Госдумы по обороне Швыткин подчеркнул, что никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сообщил, что частичная мобилизация не делится на этапы. Так он ответил на заявление губернатора Ростовской области Василия Голубева, который ранее рассказал о получении нового задания по мобилизации.

«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу», говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — сказал Швыткин.

По его словам, мобилизационный план существует для каждого региона и некоторые его уже выполнили. «Другие, как Москва, например, выполняют», — добавил он.

В Ростовской области задание по частичной мобилизации, установленное для региона Министерством обороны, выполнили к 3 октября, сообщала 161.ru пресс-служба главы региона. Голубев, говоря о получении нового задания по частичной мобилизации, заявил, что к его исполнению уже приступили муниципальные призывные комиссии. «За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — написал он в своем «Телеграме».

Накануне, 10 октября, о выполнении первого задания Минобороны по частичной мобилизации и получении второго сообщил вице-губернатор Курской области Алексей Смирнов, писал «Коммерсантъ». Источники издания заявили, что «вторая волна» после 10 октября также началась в Воронежской области. По их словам, призвать планируется меньшее число человек, и упор будет сделан на «офицерский состав».

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что планируется призвать 300 тыс. человек, однако не уточнил, сколько должно быть мобилизовано в каждом из регионов. 4 октября он отчитался о прибытии в расположения 200 тыс. мобилизованных.



О завершении призыва также уже сообщили власти Орловской и Брянской областей, Тувы, Алтайского края и Крыма. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже на следующий день после объявления частичной мобилизации заявил, что в его регионе план «перевыполнен на 254%». В то же время сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев 7 октября сообщил, что ни один человек не был призван в регионе в рамках частичной мобилизации.