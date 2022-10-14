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Власти Санкт-Петербурга объяснили «облавы» на мужчин в жилых комплексах

СМИ сообщили, что в подъездах нескольких петербургских ЖК дежурят сотрудники полиции, они проверяют документы у мужчин. В городской администрации назвали это «группами оповещения», которые дежурят на первых этажах подъездов
Фото: Илья Кошелев / Global Look Press
Фото: Илья Кошелев / Global Look Press

Полиция в жилых комплексах Калининского района Санкт-Петербурга вручает повторные повестки гражданам, которые после получения первой повестки не явились в военкомат и не предоставили данные о себе, объяснили РБК в городской администрации.

Об «облавах» на мужчин призывного возраста в ЖК «Калина Парк» и «Полюстрово Парк», писал телеграм-канал Baza. «Фонтанка» сообщила о проверках документов у входа в подъезды в ЖК «Ладожский парк» в Невском районе.

В городской администрации отметили, что по закону «О воинской обязанности и военной службе» граждане должны состоять на воинском учете, передавать в военкоматы данные об изменении семейного положения, состояния здоровья, места работы, а также являться по повестке. «Прямая обязанность гражданина — предоставление о себе сведений, влияющих на призыв граждан в различных сложившихся условиях», — подчеркнули власти.

В администрации сообщили, что в «группы оповещения», которые дежурят на первых этажах подъездов, входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции. «Их цель — оповещение граждан о необходимости явки. Выходы из подъездов не блокируются, противоправных действий сотрудники не совершают», — подчеркивается в сообщении.

Об «облавах» на мужчин сообщали и в Москве. По словам члена СПЧ Кирилла Кабанова, сотрудник МГТС пожаловался ему на массовые задержания возле станции метро «Щелковская». «Осторожно Media» сообщает о вручении повесток у станций метро «Марьина роща», «Новокосино» и «Алексеевская».

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал проверять такие случаи и «давать правовую оценку» действиям должностных лиц, которые санкционируют массовое вручение повесток.

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Он напомнил, что по тому же закону о воинской обязанности, на который ссылаются петербуржские власти, сотрудники полиции привлекаются только при наличии письменного запроса из военкомата по поводу конкретного лица или при розыске подозреваемых по уголовным делам об уклонении от службы. «Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — заявил сенатор.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Екатерина Костина Екатерина Костина
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