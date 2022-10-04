Беглов предложил писать ему во «ВКонтакте» насчет ошибок при мобилизации

Александр Беглов (справа) (Фото: Александр Беглов / VK)

Мобилизованные жители Санкт-Петербурга и их родственники при возникновении «спорных ситуаций» в рамках мобилизации могут обращаться лично к губернатору Александру Беглову через «ВКонтакте», говорится на его странице в этой социальной сети.

Как сообщил глава города, к нему уже поступают обращения. Например, Беглову сообщили о мобилизации отца-одиночки и ИТ-специалиста из аккредитованной организации, после выяснения ситуации мужчин вернули домой.

Еще одному петербуржцу, который имел бронь, не хватило времени для сбора нужных документов. «Вопрос решили. Документы оформлены, на контрольной явке в военкомат предоставили отсрочку от призыва», — рассказал Беглов.

Он призвал граждан писать ему на страницу в случае подобных ситуаций и отметил, что «лично» контролирует «соблюдение закона при призыве».





В других регионах также сообщали о возвращении домой ошибочно мобилизованных. Глава Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале 4 октября рассказал, что власти получили более 150 обращений, «практически половина из этого количества мобилизованных уже возвращена домой», по остальным ведут проверки.

Президент Владимир Путин, комментируя сообщения о различных нарушениях и проблемах в рамках частичной мобилизации, потребовал «исправить все ошибки и не допускать их впредь».