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Кремль не назвал точных сроков окончания мобилизации

Представитель Кремля Песков: точных сроков окончания мобилизации нет
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Кремль не располагает иными данными окончания частичной мобилизации в России, чем озвученные президентом Владимиром Путиным срок в «две недели», заявил журналистам его представитель Дмитрий Песков.

«Какой-то более точной даты нет», — сказал он, передает корреспондент РБК.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. 14 октября Путин допустил, что она завершится в течение «примерно двух недель». По его мнению, нет необходимости в дополнительном наборе людей сверх озвученного числа в 300 тыс. человек. Песков затем пояснил: «Получается, до конца месяца [частичная мобилизация] завершится».

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