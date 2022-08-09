Посол Украины Боднар допустил запуск завода Bayraktar в стране до конца 2023 года

Посол допустил запуск завода Bayraktar на Украине до конца 2023 года

Строительство завода Bayraktar может занять несколько месяцев, сказал Боднар. Ранее он сообщил, что производитель беспилотников уже купил землю и спроектировал будущее предприятие. Кремль на это предупредил о «демилитаризации»

Фото: baykartech.com

Завод по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar может быть запущен на Украине до конца 2023 года, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телеканала «Рада».

«Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце», — сказал он.

О том, что производитель беспилотников Bayraktar — турецкая частная компания Baykar Makina — построит завод на Украине, Боднар сообщил накануне, 8 августа. По его словам, соглашение о строительстве кабинет министров направил в Раду «буквально неделю назад», а владелец Baykar Makina уже создал украинскую компанию, купил земельный участок под завод и спроектировал будущее предприятие.

В Кремле предупредили, что если на Украине построят такой завод, то он сразу попадет под «демилитаризацию». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, появление такого предприятия «продлит страдания украинцев», но не поможет избежать достижения целей российской спецоперации.

Между тем сотрудничеством с производителем Bayraktar интересовался и президент России Владимир Путин, говорил в конце июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 5 августа главы государств провели переговоры в Сочи, однако, как сообщили в Кремле, возможное производство Bayraktar в России не обсуждали.