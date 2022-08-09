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Посол допустил запуск завода Bayraktar на Украине до конца 2023 года

Посол Украины Боднар допустил запуск завода Bayraktar в стране до конца 2023 года
Строительство завода Bayraktar может занять несколько месяцев, сказал Боднар. Ранее он сообщил, что производитель беспилотников уже купил землю и спроектировал будущее предприятие. Кремль на это предупредил о «демилитаризации»
Фото: baykartech.com
Фото: baykartech.com

Завод по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar может быть запущен на Украине до конца 2023 года, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телеканала «Рада».

«Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце», — сказал он.

Эрдоган заявил о желании Путина сотрудничать с производителем Bayraktar
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Стенд компании Baykar на выставке SAHA EXPO в Стамбуле

О том, что производитель беспилотников Bayraktar — турецкая частная компания Baykar Makina — построит завод на Украине, Боднар сообщил накануне, 8 августа. По его словам, соглашение о строительстве кабинет министров направил в Раду «буквально неделю назад», а владелец Baykar Makina уже создал украинскую компанию, купил земельный участок под завод и спроектировал будущее предприятие.

В Кремле предупредили, что если на Украине построят такой завод, то он сразу попадет под «демилитаризацию». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, появление такого предприятия «продлит страдания украинцев», но не поможет избежать достижения целей российской спецоперации.

Между тем сотрудничеством с производителем Bayraktar интересовался и президент России Владимир Путин, говорил в конце июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. 5 августа главы государств провели переговоры в Сочи, однако, как сообщили в Кремле, возможное производство Bayraktar в России не обсуждали.

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