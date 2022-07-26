Эрдоган заявил о желании Путина сотрудничать с производителем Bayraktar

По словам президента Турции, Россия выразила заинтересованность в сотрудничестве с компанией Baykar, а ОАЭ предложили построить завод по производству турецких дронов на своей территории

Стенд компании Baykar на выставке SAHA EXPO в Стамбуле (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Президент России Владимир Путин выразил желание наладить сотрудничество с производителем боевых беспилотников Bayraktar, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает CNN Turk.

«Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar», — сказал он на заседании Центрального исполнительного комитета правящей Партии справедливости и развития.

В то же время ОАЭ, по его словам, заявили о желании построить завод по производству турецких дронов на своей территории.

Bayraktar TB2 стоит на вооружении ВМС Турции с 2014 года. Беспилотники можно использовать как днем, так и ночью, они оснащены системами лазерного наведения. Боевая нагрузка одного аппарата состоит из четырех ракет с дальностью поражения до 8 км (у некоторых модификаций — до 16 км).

Одним из главных покупателей дронов является Украина, которая начала приобретать их с начала 2019 года. Точное количество закупленных Киевом дронов неизвестно — данные засекречены с 2021 года. В Турции ранее называли продажу беспилотников Bayraktar Украине сделкой «не против России».

В конце мая литовский телеканал Laisves TV запустил сбор средств на покупку Bayraktar для Украины. Телеканалу удалось собрать €5,9 млн. Однако компания Baykar договорилась с общественниками, что собранные деньги направят на гуманитарную помощь Украине, а беспилотник, раскрашенный в цвета украинского и литовского флагов, будет передан безвозмездно.