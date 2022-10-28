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Байден усомнился в словах Путина о неприменении Москвой ядерного оружия

Байден: неясно, почему Путин, не имея планов применить ядерное оружие, говорит о нем
На заседании клуба «Валдай» Путин заявил, что России бессмысленно применять ядерное оружие. Двумя днями ранее он руководил учениями, в рамках которых отрабатывали ядерный ответ на ядерный удар
Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press
Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press

Президент Владимир Путин, хотя и заявляет, что не будет применять ядерное оружие, все равно продолжает об этом говорить, заметил его американский коллега Джо Байден в интервью телеканалу NewsNation.

«Если у него нет намерения, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? Он был очень опасен в том, как он подошел к этому», — сказал Байден.

В последний раз Путин заявил о бессмысленности ядерного удара со стороны России на заседании клуба «Валдай» 27 октября. «Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — сказал президент.

Обсуждение возможного применения ядерного оружия на Украине продолжается уже более месяца, с момента, когда Путин объявил в России частичную мобилизацию. В своем обращении он заявил, что страну будут защищать «всеми имеющимися» средствами.

«Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — подчеркнул глава государства.

Из США на данную тему звучали различные заявления. Сам Байден то говорил, что сомневается в планах Путина применить ядерное оружие, то, наоборот, указывал, что российский президент «не шутит». Тем не менее, в Вашингтоне сообщали, что не видят признаков подготовки Москвы к применению такого оружия.

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26 октября под руководством Путина прошла тренировка по нанесению ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Как уточнили в Кремле, в ее рамках по полигону Кура на Камчатке были запущены баллистические ракеты «Ярс» и «Синева».

На следующий день газета Politico написала, что США решили ускорить переброску в Европу модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12. Их доставят на базы НАТО в декабре, а не весной следующего года, как планировалось. Издание ознакомилось с соответствующей депешей, в которой говорилось, что решение принято с учетом роста «объема и масштаба ядерной риторики России».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Джо Байден ядерное оружие Владимир Путин
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