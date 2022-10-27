«Ядерная» риторика увеличила спрос россиян на лекарства-радиопротекторы

Число запросов в Рунете, посвященных препаратам для снижения воздействия радиации, выросло в разы, продажи в аптеках также растут. Повышенный интерес к ним продиктован эмоциями и новостной повесткой, говорят эксперты

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В сентябре, на фоне усиления «ядерной» риторики в международной политике в связи с конфликтом на Украине и частичной мобилизации, наблюдался всплеск поисковых запросов в Рунете и спроса в аптеках на средства первой помощи, обезболивающие и препараты, применяемые для снижения вредного воздействия радиационного облучения. Из статистики поисковых запросов «Яндекса» следует, что калия йодид в сентябре искали 295,2 тыс. раз против 40,6 тыс. раз годом ранее, обезболивающее — 80,4 тыс. раз против 70,7 тыс., радиопротектор — 6,7 тыс. раз против 1,6 тыс. раз.

Продажи калия йодида, который применяется для профилактики внутреннего облучения щитовидной железы, в российских аптеках за девять месяцев этого года, по данным маркетингового агентства DSM Group, выросли в полтора раза по отношению к аналогичному периоду 2021-го — до 852,1 тыс. упаковок (115,2 млн руб.).

В агрегаторе «Мегаптека» сообщили, что зафиксировали в этом году почти троекратный рост продаж средств первой помощи. В частности, кровоостанавливающие губки показали рост почти в семь раз, перевязочные материалы — в среднем в три раза, антисептики — в два раза. Продажи жгутов в аптеках агрегатора увеличились в 12 раз.

Наиболее популярными среди обезболивающих в рознице были препараты ибупрофена и нимесулида для приема внутрь. В ЦРПТ, который занимается маркировкой лекарств, сообщили РБК, что продажи обезболивающих, относящихся к нестероидным противовоспалительным, за январь—август этого года выросли на 3%, но в третьем квартале 2022 года спрос на нестероидные обезболивающие увеличился на 12%.

Поисковые запросы по нефопаму, который используется для послеоперационного обезболивания, например в онкохирургии, в сентябре этого года выросли до 43,5 тыс. раз против 2 тыс. в сентябре 2021 года. Коммерческие продажи нефопама в российских аптеках за январь—август показали рост на 283% год к году, составив 5,4 тыс. упаковок (7,2 млн руб.), согласно данным DSM Group. В октябре Минздрав выдал регистрационное удостоверение на таблетки нефопама для пациентов с острой и хронической болью, в том числе для онкологических больных.

На маркетплейсе «Здравсити» (проект ЦВ «Протек»), как сообщил генеральный директор ретейлера Борис Попов, в этом году большинство обезболивающих препаратов показывали продажи на уровне 9 тыс. упаковок в месяц, за исключением марта, когда было продано 15 тыс. упаковок анальгетиков.

Пользователи Сети в сентябре также часто искали препараты, применяемые для снижения вредного воздействия облучения: помимо калия йодида их интересовал снятый с выпуска цистамин (9 тыс. раз против 278), пантоцид (средство дезинфекции воды) — 3 тыс. раз против 1 тыс., пентацин (используется для выведения радиоактивных изотопов из организма) — 1 тыс. раз против 271, противорвотного средства латран — 138,9 тыс. раз против 105 тыс. и индолиметиламиноэтанол — радиопротектор, известный как Б-190, — 22,2 тыс. раз против 3,5 тыс. Этот препарат, как и латран, входит в состав аптечек для персонала предприятий атомной энергетики производства компании «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства и в этом году стал доступен в аптечной сети «Столички» по цене 4,5 тыс. руб.

РБК направил запрос в «Фармзащиту» и «Столички». В «Фармзащите» отказались от комментариев, сославшись на коммерческую тайну, в «Столичках» не предоставили комментария.

По данным аналитических агентств, по ситуации на конец августа не было зафиксировано коммерческих продаж Б-190. Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов считает, что Б-190 на розничном рынке может быть востребован пациентами, готовящимися к медицинским процедурам, предполагающим облучение, включая лучевую терапию онкологических заболеваний и рентгенологические исследования, а повышенный интерес и продажи лекарств «экстренной медицины» продиктованы скорее эмоциональным фактором и новостной повесткой.