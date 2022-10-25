МАГАТЭ проверит данные России о «ядерной деятельности» на Украине

В ВС России заявили о работе двух учреждений на Украине по созданию «грязной бомбы». МИД Украины пригласил инспекцию МАГАТЭ, в организации согласились направить ее в ближайшие дни

Рафаэль Гросси (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни направит на два украинских ядерных объекта инспекторов для проведения проверки по запросу Киева, сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

Он отметил, что оба объекта регулярно посещают сотрудники МАГАТЭ, в этот раз инспекция будет касаться наличия незаявленной ядерной деятельности и материалов.

«Месяц назад МАГАТЭ проинспектировало одно из этих мест, и все наши выводы согласуются с декларациями Украины о состоянии безопасности <...> Там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов», — добавил Гросси.

США поддерживают решение МАГАТЭ провести инспекцию, рассказала представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер.

24 октября российская сторона заявила о наличии у двух организаций на Украине «конкретных поручений» по созданию «грязной бомбы», отметив, что работы находятся в финальной стадии. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его данным, Украина располагает сырьем для «грязной бомбы» на собственных АЭС, добывающих предприятиях, а также имеет научную базу в Киеве и Харькове.

После этого украинский МИД предложил МАГАТЭ направить в страну инспекцию. «Нам нечего скрывать», — подчеркнул министр Дмитрий Кулеба.

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Утром 23 октября госагентство «РИА Новости» распространило данные о планах Украины применить «грязную бомбу» (либо маломощный ядерный заряд) со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах». Госагентство утверждало, что власти Украины планируют ударить по украинской территории, после чего обвинить в произошедшем Россию в рамках «мощной антироссийской кампании» для «подрыва доверия» к России.

В течение того же дня, 23 октября, российский министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегами из США, Великобритании, Франции и Турции. В беседах Шойгу выразил опасения возможным ударом Киева «грязной бомбой». Однако власти США, Франции и Великобритании отвергли обвинения в адрес Украины, назвав их «откровенно ложными». Власти Украины заверили, что не обладают таким типом вооружения, не намерены его получать и наносить им удар.

«Голословные опровержения наших западных коллег о том, что все это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы обвинить режим Зеленского, — это несерьезный разговор», — считает глава российского МИДа Сергей Лавров.