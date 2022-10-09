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США заявили, что не имеют данных о подготовке Россией ядерного оружия

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС
Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

У США нет данных о том, что Россия ведет подготовку к использованию своего ядерного оружия, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью ABC.

Он комментировал высказывание президента Джо Байдена, в котором тот заявил, что мир не сталкивался «с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди», имея в виду Карибский кризис.

«Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса перед нами стоит угроза применения ядерного оружия, если на самом деле ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается», — утверждал Байден.

«Эти комментарии не были основаны на новых или свежих разведданных или новых указаниях на то, что господин Путин принял решение применить ядерное оружие, и, откровенно говоря, у нас нет никаких указаний на то, что он принял такое решение», — пояснил Кирби.

Он также отметил, что Вашингтон не зафиксировал сигналов, которые бы заставили США проверить состояние собственных сил для защиты интересов национальной безопасности государства и союзников.

Запад вновь стал опасаться того, что Россия применит ядерное оружие после заявления президента Владимира Путина 21 сентября о готовности использовать все средства защиты. Вашингтон после этого предрек «катастрофические последствия» применения ядерного арсенала. При этом власти США неоднократно отмечали, что пока не видят признаков подготовки России к подобным действиям и не имеют причин для корректировки собственных сил.

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