В Киеве заявили о поддержке Западом ударов по Крыму

Подоляк заявил, что страны — партнеры Киева поддерживают удары по Крыму. Он также предупредил об увеличении числа атак дронов «неустановленной природы» в России. Москва не раз грозила ответом на удары по Крыму

Страны — партнеры Украины поддерживают удары Киева по Крыму, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму. Я напомню, год назад, даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили: нет-нет, давайте только без этого. Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

Подоляк добавил, что количество беспилотников «неустановленной природы», атакующих объекты на территории России, будет увеличиваться.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что перенос боев на территорию России был бы неправильным, поскольку тогда высок риск, что Украина «останется одна».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украинские власти не раз говорили о намерении вернуть его в состав страны. Кроме того, в сентябре прошлого года к России по результатам референдумов присоединились ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Украина и западные страны не признали итоги голосований. Часть территорий остается под контролем Киева.

Подоляк весной говорил, что Киев ведет военные действия с целью «деоккупации своих территорий» и украинские войска не бьют по территории России. В Кремле этим словам не поверили. Президент Владимир Путин заявлял, что намерен защищать территорию России «всеми имеющимися силами и средствами».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в июне пообещал «незамедлительные удары по центрам принятия решений» по всей Украине в случае атак по российским территориям, включая Крым, дальнобойными ракетами Storm Shadow или HIMARS. Ведомство неоднократно отчитывалось об ударах по центрам принятия решений на Украине, последний раз — 24 августа.

В последнее время в России участились атаки дронов, в том числе в столичном регионе и Крыму. В Кремле обосновывали ударами по Крыму продолжение военной операции.

В мае помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не выступают против ударов украинской стороны по Крыму, поскольку полуостров является территорией Украины. Президент США Джо Байден говорил, что Вашингтон никогда не признает суверенитет Москвы над Крымом.