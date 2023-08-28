Аксенов: силы ПВО сбили два украинских беспилотника на севере и западе Крыма

В Крыму силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Крыму российские силы ПВО сбили два украинских разведывательных беспилотника. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«На севере и западе Крыма силами ПВО сбиты два вражеских разведывательных БПЛА. Сохраняйте спокойствие», — написал он.

Минобороны России также сообщило, что около 10:30 утра 28 августа в небе над Крымом были сбиты два украинских беспилотника. В ведомстве уточнили, что аппараты были самолетного типа.

В ночь на 22 августа, Минобороны России также сообщило о предотвращении «террористической атаки» украинской стороны с использованием двух беспилотников самолетного типа в Крыму.



Силы ПВО подавили их средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дроны потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее Крыма.

О массовой атаке украинских беспилотников российское военное ведомство сообщило 25 августа. Украина попыталась атаковать территорию Крыма 42 дронами самолетного типа, уточнили тогда в ведомстве.

В результате огневого поражения девять беспилотников были уничтожены, 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув цели.

В начале августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что число атак дронов на Россию увеличится. Советник украинского министра обороны Юрий Сак 20 августа заявил, что Киев использует беспилотники «для восполнения недостатка авиации».

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов также говорил о подготовке новых ударов по Крыму.