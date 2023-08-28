branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
В детских наборах «Вкусно — и точка» появилась первая серия игрушек Общество, 12:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:50
Китай с 30 августа отметил тестирование на COVID-19 для въезжающих Общество, 12:49
Вы известны, а ваша фирма — нет: как встроить личный бренд в бизнес Pro, 12:48
Названа дата премьеры продолжения сериала «Папины дочки» Life, 12:43
В мэрии оценили транспортный эффект от полного запуска МСД Город, 12:42
Медведев заявил, что поставки в армию превысили ее потребности в оружии Политика, 12:34
На образовательные опции, интенсивы и подписку
Успейте получить новые знания со скидкой
Купить
Ботология: где сконструировать чат-бот и сколько это будет стоить Pro, 12:19
В Махачкале отбивавшегося от стаи собак мальчика положили в больницу Общество, 12:17
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 12:15
Военные сбили крылатую ракету у Крыма Политика, 12:11
ПСБ получил награду Finaward 2023 Пресс-релиз, 12:04
Ликсутов сообщил о введении льготного проезда для всех дошкольников Город, 12:04
Как защититься, если автор, чьи права были нарушены, требует компенсацию Pro, 11:59
Военная операция на Украине ,  
0 

В Крыму силы ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа

Аксенов: силы ПВО сбили два украинских беспилотника на севере и западе Крыма
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Крыму российские силы ПВО сбили два украинских разведывательных беспилотника. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«На севере и западе Крыма силами ПВО сбиты два вражеских разведывательных БПЛА. Сохраняйте спокойствие», — написал он.

Минобороны России также сообщило, что около 10:30 утра 28 августа в небе над Крымом были сбиты два украинских беспилотника. В ведомстве уточнили, что аппараты были самолетного типа.

В ночь на 22 августа, Минобороны России также сообщило о предотвращении «террористической атаки» украинской стороны с использованием двух беспилотников самолетного типа в Крыму.

Силы ПВО подавили их средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, дроны потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее Крыма.

О массовой атаке украинских беспилотников российское военное ведомство сообщило 25 августа. Украина попыталась атаковать территорию Крыма 42 дронами самолетного типа, уточнили тогда в ведомстве.

В результате огневого поражения девять беспилотников были уничтожены, 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение, не достигнув цели.

Читайте на РБК Pro
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Темная триада: почему боссами чаще становятся откровенные психопаты
Маркетинговый «таниш билиш»: как пиарить компанию в Узбекистане

В начале августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что число атак дронов на Россию увеличится. Советник украинского министра обороны Юрий Сак 20 августа заявил, что Киев использует беспилотники «для восполнения недостатка авиации».

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов также говорил о подготовке новых ударов по Крыму.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и страны Запада не признали его результаты, Киев считает территорию оккупированной. Российские власти не раз подчеркивали, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

Теги
Крым беспилотники Сергей Аксенов Украина
Материалы по теме
В Крыму разоблачили ячейку «Хизб ут-Тахрир»
Политика
ВКС подняли истребители из-за американского и турецкого дронов у Крыма
Политика
Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму
Политика