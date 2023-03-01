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В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не наносят ударов по России

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: ВСУ не наносят ударов по территории России
В России «увеличивается количество внутренних атак неустановленных летательных объектов», отметил Подоляк. Накануне в Подмосковье, Адыгее и на Кубани дроны пытались атаковать объекты инфраструктуры
Фото: Marko Djurica  / Reuters
Фото: Marko Djurica  / Reuters

ВСУ не наносят ударов по российской территории, заявил в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В то же время Киев ведет военные действия с целью «деоккупации своих территорий», подчеркнул он.

По его словам, в России «увеличивается количество внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры».

Накануне в Санкт-Петербурге закрыли воздушное пространство в районе аэропорта Пулково. Источник «РИА Новости» сообщил, что причина этого — поиски неизвестного летательного объекта. О поисках неизвестного летательного аппарата также сообщили телеграм-канал «Острожно, новости» и издание «Фонтанка». Один из свидетелей сообщил «Фонтанке» об истребителе над Санкт-Петербургом.

В Минобороны объяснили закрытие воздушного пространства тем, что дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

В Московской области 28 февраля вблизи деревни Губастово под Коломной упал беспилотник, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, целью дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры.

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Вечером 27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе нашли обломки трех беспилотников. В результате в домах были выбиты окна, повреждения также получили автомобили. Утром 28 февраля дрон влетел в окно квартиры жилого дома в Белгороде, никто не пострадал, жильцов эвакуировали.

В тот же день беспилотники Украины попытались в ночное время атаковать объекты в Адыгее и Краснодарском крае, но их подавили подразделения радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны России.

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