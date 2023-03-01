Советник главы офиса Зеленского Подоляк: ВСУ не наносят ударов по территории России

В офисе Зеленского заявили, что ВСУ не наносят ударов по России

В России «увеличивается количество внутренних атак неустановленных летательных объектов», отметил Подоляк. Накануне в Подмосковье, Адыгее и на Кубани дроны пытались атаковать объекты инфраструктуры

Фото: Marko Djurica / Reuters

ВСУ не наносят ударов по российской территории, заявил в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В то же время Киев ведет военные действия с целью «деоккупации своих территорий», подчеркнул он.

По его словам, в России «увеличивается количество внутренних атак неустановленных летательных объектов на объекты инфраструктуры».

Накануне в Санкт-Петербурге закрыли воздушное пространство в районе аэропорта Пулково. Источник «РИА Новости» сообщил, что причина этого — поиски неизвестного летательного объекта. О поисках неизвестного летательного аппарата также сообщили телеграм-канал «Острожно, новости» и издание «Фонтанка». Один из свидетелей сообщил «Фонтанке» об истребителе над Санкт-Петербургом.

В Минобороны объяснили закрытие воздушного пространства тем, что дежурные силы Западной зоны ответственности за ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

В Московской области 28 февраля вблизи деревни Губастово под Коломной упал беспилотник, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, целью дрона мог быть объект гражданской инфраструктуры.

Вечером 27 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе нашли обломки трех беспилотников. В результате в домах были выбиты окна, повреждения также получили автомобили. Утром 28 февраля дрон влетел в окно квартиры жилого дома в Белгороде, никто не пострадал, жильцов эвакуировали.

В тот же день беспилотники Украины попытались в ночное время атаковать объекты в Адыгее и Краснодарском крае, но их подавили подразделения радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны России.