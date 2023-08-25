Кремль обосновал продолжение спецоперации ударами по Крыму

Пресс-секретарь Песков: военная операция будет продолжена для защиты Крыма от терроризма

Фото: Александр Река / ТАСС

Военная операция на Украине должна быть продолжена, чтобы оградить российские территории от террористической угрозы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Журналисты спросили пресс-секретаря, насколько Кремль беспокоят удары по Крыму и деятельность украинских диверсионных групп в регионе.

«Это та самая террористическая активность, она актуальна и для Крыма, и так принимаются необходимые меры. И поэтому нам нужно продолжать специальную военную операцию, чтобы наши территории не сталкивались с такой угрозой», — ответил Песков.

Минобороны регулярно сообщает об атаках беспилотников на регион. Так, 4 августа в ведомстве отчитались об отражении атаки 13 дронов, десять из них были сбиты силами ПВО, еще три подавлены средствами РЭБ.

В ночь на 12 августа отбили атаку 20 дронов на Крым. Силы ПВО уничтожили 14 беспилотников, еще шесть подавлены средствами РЭБ, сообщили в ведомстве.

Два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 21 августа. Они потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее полуострова, сообщали в ведомстве.