Байден заявил о «простой истине» о Крыме
Власти США никогда не признают суверенитет России над Крымом и будут поддерживать Украину, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Оно подготовлено по случаю украинского «Дня сопротивления Крыма российской оккупации».
«Соединенные Штаты и сегодня поддерживают Украину и других союзников, как это было с самого начала конфликта [на Украине]. В эту мрачную годовщину хотели бы напомнить о простой истине: Крым — это Украина», — говорится в заявлении президента США.
США будут вместе с Украиной «противостоять агрессивным действиям России», заявил Байден. «Мы продолжим работу, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию на Украине», — говорится в заявлении.
Россия настаивает, что процедура вхождения полуострова в ее состав была проведена в рамках международного права и вопрос о принадлежности Крыма исторически закрыт.