Лукашенко заявил Путину, что его стали «напрягать вагнеровцы»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», которые хотят идти на Варшаву.

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам», — сказал Лукашенко.

На его вопрос, зачем им на Запад, бойцы отвечают: «Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», рассказал белорусский президент. По его словам, Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».

Лукашенко привез на встречу с Путиным карту переброски польских военных к границам Союзного государства. По его словам, одна из польских бригад расположилась в 40 км от Бреста, другая — приблизительно в 100 км от Гродно.

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