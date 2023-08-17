Лукашенко пообещал мгновенный ответ в случае агрессии

Александр Лукашенко: ответ на агрессию Украины, Польши и стран Балтии будет мгновенным

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Белоруссия мгновенно ответит на агрессию со стороны Украины, Польши и стран Балтии, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Запись опубликована на YouTube.

«Если агрессия даже со стороны Украины, со стороны Польши, Литвы Латвии начнется, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть», — сказал президент.

Он отметил, что Белоруссия не соревнуется с этими странами. «Наши силы несоизмеримы», сказал президент, потому что за ними «стоит НАТО». Однако при необходимости Минск нанесет «неприемлемый удар».

Лукашенко добавил, что в случае агрессии Белоруссия может применить ядерное оружие. Он подчеркнул, что «белорусы не безумцы», поэтому хотят воздержаться от этой меры.

Страны Балтии и Польша в конце августа обсудят полное закрытие границ с Белоруссией. Одновременно они начали укреплять свои границы с Белоруссией и вводить усиленный режим охраны.

Литва решила с 18 августа закрыть два из шести пограничных пункта на границе с Белоруссией. В МВД страны объяснили решение желанием «снизить угрозы на границе», вызванные в первую очередь передислокацией ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.