Лукашенко объяснил перемещение вагнеровцев к границе Польши

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 100,94 (+0,98) Инвестиции, 31 июл, 19:04 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 91,59 (+0,61) Инвестиции, 31 июл, 19:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:14
Казахстан отказался выдать Кислицина США и передаст его России Политика, 16:11
На Украине рассмотрят вопрос об отставке министра спорта Спорт, 16:10
Саблистка Харлан была готова завершить карьеру после скандала на ЧМ Спорт, 16:10
Космонавт сообщил о сбое электроснабжения на американском сегменте МКС Технологии и медиа, 16:02
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 15:57
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Организатор ICO на $1 млрд потратил средства инвесторов на бриллиант Крипто, 15:48
Российские миллиардеры с начала года разбогатели на $32 млрд Бизнес, 15:46
При обстреле Елизаветовки в Курской области насчитали десять взрывов Политика, 15:36
Аналитики определили критерии офиса будущего в Москве Недвижимость, 15:27
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 15:16
«Зенит» объявил о переходе защитника Адамова в «Оренбург» Спорт, 15:11
На внутренней стороне МКАД загорелся автомобиль Общество, 15:08
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Лукашенко объяснил перемещение вагнеровцев к границе Польши

Лукашенко опроверг переброску вагнеровцев к границе для нападения на Польшу
Сюжет
Дело о мятеже Пригожина
Лукашенко заявил, что вагнеровцы находились в западных регионах страны для передачи опыта белорусским подразделениям под Гродно и Брестом. Премьер Польши 29 июля сообщил о переброске более 100 вагнеровцев к границе
Фото: «ВоенТВ» / ТАСС
Фото: «ВоенТВ» / ТАСС

Бойцы ЧВК «Вагнер», находясь в Белоруссии, делятся опытом с белорусскими военными, в том числе они могли находиться для этого на базах подразделения в Бресте и Гродно неподалеку от границы с Польшей, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который 29 июля сообщил, что более 100 бойцов «Вагнера» двинулись в сторону Сувалкского коридора под Гродно. «Безусловно, это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — говорил польский премьер. (Сувалкский коридор — небольшой отрезок польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией.)

«Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно. Я должен учить своих военных, потому что армия, которая не воюет, — это наполовину армия», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что вагнеровцы находятся в лагере под Осиповичами и «никуда не стремятся». «Они привыкли выполнять приказ», — добавил белорусский президент. Лукашенко подчеркнул, что Минску «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор и воевать он не хочет.

20 июля Минобороны Белоруссии сообщило, что белорусские военные отрабатывают задачи вместе бойцами ЧВК «Вагнер» на полигоне «Брестский». Сам Брест находится непосредственно на границе с Польшей, проходящей по реке Буг.

Белорусский президент заявил, что власти Польши могут поблагодарить его за то, что Минск принял бойцов «Вагнера» и обеспечивает их, поскольку те «шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим». Он пояснил, что оттуда отправлялись вооружения в зону боевых действий под Артемовском (украинское название — Бахмут), где в боях участвовали вагнеровцы.

Читайте на РБК Pro
«Девятипалая экономика». Как якудза помогли триумфу японского бизнеса
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Почему «безобидные» капли в нос могут довести вас до операционного стола
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян

«Всего сегодня у них под контролем больше 30 тыс. человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо», — считает Лукашенко.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и его бойцы перебрались в Белоруссию после попытки мятежа в России в конце июня. Они разместились в лагере в деревне Цель, в 20 км от города Осиповичи. Там же Пригожин зарегистрировал компанию «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

В июле начались совместные тренировки белорусских военных и вагнеровцев. 14 июля ЧВК «Вагнер» провела в Могилевской области тренировку военнообязанных подразделений территориальных войск Белоруссии, а 20 июля состоялись занятия по тактико-специальной подготовке сил спецопераций белорусской армии. 30 июля занятия с инструкторами ЧВК «Вагнер» провели подразделения механизированных бригад белорусской армии.

Появление бойцов «Вагнера» в Белоруссии обеспокоило соседние страны, в частности Польшу. В начале июля Варшава начала укреплять свои восточные рубежи.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Белоруссия Александр Лукашенко Польша ЧВК Вагнер
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Минск заявил о начале учений механизированных бригад с «Вагнером»
Политика
Пригожин объявил о приостановке вербовки бойцов в ЧВК «Вагнер»
Политика
В Минске деятельность ЧВК «Вагнер» назвали обменом опытом, а не обучением
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter