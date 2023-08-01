Лукашенко объяснил перемещение вагнеровцев к границе Польши

Лукашенко заявил, что вагнеровцы находились в западных регионах страны для передачи опыта белорусским подразделениям под Гродно и Брестом. Премьер Польши 29 июля сообщил о переброске более 100 вагнеровцев к границе

Фото: «ВоенТВ» / ТАСС

Бойцы ЧВК «Вагнер», находясь в Белоруссии, делятся опытом с белорусскими военными, в том числе они могли находиться для этого на базах подразделения в Бресте и Гродно неподалеку от границы с Польшей, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТА.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который 29 июля сообщил, что более 100 бойцов «Вагнера» двинулись в сторону Сувалкского коридора под Гродно. «Безусловно, это шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», — говорил польский премьер. (Сувалкский коридор — небольшой отрезок польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией.)

«Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно. Я должен учить своих военных, потому что армия, которая не воюет, — это наполовину армия», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что вагнеровцы находятся в лагере под Осиповичами и «никуда не стремятся». «Они привыкли выполнять приказ», — добавил белорусский президент. Лукашенко подчеркнул, что Минску «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор и воевать он не хочет.

20 июля Минобороны Белоруссии сообщило, что белорусские военные отрабатывают задачи вместе бойцами ЧВК «Вагнер» на полигоне «Брестский». Сам Брест находится непосредственно на границе с Польшей, проходящей по реке Буг.

Белорусский президент заявил, что власти Польши могут поблагодарить его за то, что Минск принял бойцов «Вагнера» и обеспечивает их, поскольку те «шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим». Он пояснил, что оттуда отправлялись вооружения в зону боевых действий под Артемовском (украинское название — Бахмут), где в боях участвовали вагнеровцы.

«Всего сегодня у них под контролем больше 30 тыс. человек. Это ребята, заряженные на войну, обиженные. Много искалеченных, погибших. Они что, простят? Не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо», — считает Лукашенко.