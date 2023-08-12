branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 21:58
«Ростов» Карпина разгромил «Рубин» в матче чемпионата России Спорт, 21:58
Польша создаст оперативную военную группу на границе с Белоруссией Политика, 21:53
Лада Дэнс после аварии не смогла самостоятельно ходить и разговаривать Общество, 21:46
ЕС пригрозил мятежникам Нигера индивидуальными санкциями Политика, 21:38
Роналду увезли с поля на электрокаре в финале Кубка африканских чемпионов Спорт, 21:36
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 21:15
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Роскомнадзор сообщил, что не ограничивал работу Google Технологии и медиа, 21:05
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при камнепаде в КБР Общество, 20:52
Роналду дважды забил в финале и выиграл первый трофей с саудовским клубом Спорт, 20:47
«Спартак» опроверг информацию о выставлении Зобнина на трансфер Спорт, 20:44
Пушилин заявил об обстрелах городов ДНР кассетными снарядами Политика, 20:36
Остановиться, подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 20:29
Станция «Луна-25» провела первую коррекцию траектории Технологии и медиа, 20:27
Политика ,  
0 

Польша создаст оперативную военную группу на границе с Белоруссией

Минобороны: Польша создаст оперативную военную группу на границе с Белоруссией
Напряженность в отношениях двух стран возросла из-за отправки в Белоруссию ЧВК «Вагнер». На этом фоне Польша стала укреплять границы и стягивать туда войска. Минск заявляет, что «Вагнер» просто тренирует белорусских военных
Мариуш Блащак (справа)
Мариуш Блащак (справа) (Фото: MON_GOV_PL / Twitter)

На польско-белорусской границе будет создана оперативная военная группа в рамках операции Rengaw, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, посещая восточную Польшу — именно эта часть страны граничит с Белоруссией. Его слова приведены на сайте польского правительства.

Министр подчеркнул, что цели этой группы — обучение, оборона, «сдерживание агрессора». «Нет никаких сомнений в том, что белорусский режим сотрудничает с Кремлем, а нападения на польскую границу направлены на дестабилизацию нашей страны», — сказал Блащак.

Он напомнил, что в рамках другой операции, Gryf, которая проводится польской армией совместно с пограничной службой и направлена на укрепление границ, формируется группировка численностью до 4 тыс. польских солдат. Сколько военных задействуют в рамках Rengaw, Блащак не уточнил.

Напряженность на границе Белоруссии с Польшей возросла на фоне появления в республике сил ЧВК «Вагнер», которые частично ушли туда после июньского мятежа в России. 5 августа Польша заявила, что вагнеровцы пытались пересечь границу страны. Три дня спустя Варшава объявила, что перебросит в приграничье дополнительные силы. Глава погранохраны Томаш Прага тогда попросил направить на границу с Белоруссией тысячу солдат в дополнение к находящимся там двум тысячам.

В Минске отмечали, что бойцы ЧВК «Вагнер» передают опыт белорусским военным. Например, 12 августа Минобороны сообщило, что белорусские десантники под Брестом (расположен вблизи границы с Польшей) прошли тренировки с инструкторами «Вагнера».

Президент страны Александр Лукашенко указывал, что вагнеровцы иногда просятся на Запад, «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Но Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».

11 августа он поручил правительству и МИД страны предложить соседним государствам, входящим в ЕС, план добрососедства и мира, но с учетом интересов Белоруссии. В том числе и Польше — с ней тоже надо налаживать отношения, отметил Лукашенко. «Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога», — подчеркнул белорусский лидер.

Губернатор приграничной Брестской области Юрий Шулейко в интервью телеканалу «Беларусь 1» 12 августа сказал, что эскалация со стороны Польши «четка видна», но она «искусственная». «Не сказать, наверное, что они собираются, так сказать, вот-вот напасть <...> Просто жестко натянутая ситуация, не более того», — заверил он.

Читайте на РБК Pro
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Харассмент: каким бывает и какова роль руководителя в борьбе с ним
Страх упустить выгоду: почему рынок IPO начал оживать
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белоруссия Польша ЧВК Вагнер
Материалы по теме
Польша объявила о переброске новых сил к границе Белоруссии
Политика
Польские войска потеряли взрыватель от ракеты на границе с Белоруссией
Политика
Минск сообщил о пресечении полетов дронов над охраняемыми объектами
Политика