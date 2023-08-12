Польша создаст оперативную военную группу на границе с Белоруссией

Напряженность в отношениях двух стран возросла из-за отправки в Белоруссию ЧВК «Вагнер». На этом фоне Польша стала укреплять границы и стягивать туда войска. Минск заявляет, что «Вагнер» просто тренирует белорусских военных

Мариуш Блащак (справа) (Фото: MON_GOV_PL / Twitter)

На польско-белорусской границе будет создана оперативная военная группа в рамках операции Rengaw, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, посещая восточную Польшу — именно эта часть страны граничит с Белоруссией. Его слова приведены на сайте польского правительства.

Министр подчеркнул, что цели этой группы — обучение, оборона, «сдерживание агрессора». «Нет никаких сомнений в том, что белорусский режим сотрудничает с Кремлем, а нападения на польскую границу направлены на дестабилизацию нашей страны», — сказал Блащак.

Он напомнил, что в рамках другой операции, Gryf, которая проводится польской армией совместно с пограничной службой и направлена на укрепление границ, формируется группировка численностью до 4 тыс. польских солдат. Сколько военных задействуют в рамках Rengaw, Блащак не уточнил.



Напряженность на границе Белоруссии с Польшей возросла на фоне появления в республике сил ЧВК «Вагнер», которые частично ушли туда после июньского мятежа в России. 5 августа Польша заявила, что вагнеровцы пытались пересечь границу страны. Три дня спустя Варшава объявила, что перебросит в приграничье дополнительные силы. Глава погранохраны Томаш Прага тогда попросил направить на границу с Белоруссией тысячу солдат в дополнение к находящимся там двум тысячам.



В Минске отмечали, что бойцы ЧВК «Вагнер» передают опыт белорусским военным. Например, 12 августа Минобороны сообщило, что белорусские десантники под Брестом (расположен вблизи границы с Польшей) прошли тренировки с инструкторами «Вагнера».

Президент страны Александр Лукашенко указывал, что вагнеровцы иногда просятся на Запад, «сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». Но Минску «не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие».

11 августа он поручил правительству и МИД страны предложить соседним государствам, входящим в ЕС, план добрососедства и мира, но с учетом интересов Белоруссии. В том числе и Польше — с ней тоже надо налаживать отношения, отметил Лукашенко. «Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога», — подчеркнул белорусский лидер.

Губернатор приграничной Брестской области Юрий Шулейко в интервью телеканалу «Беларусь 1» 12 августа сказал, что эскалация со стороны Польши «четка видна», но она «искусственная». «Не сказать, наверное, что они собираются, так сказать, вот-вот напасть <...> Просто жестко натянутая ситуация, не более того», — заверил он.