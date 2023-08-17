Страны Балтии рассмотрят план полного закрытия границы с Белоруссией

Страны Балтии и Польша укрепляют восточные границы из-за присутствия в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер». Литва закрыла часть КПП. Что спровоцировало новую волну напряженности на границе — в материале РБК

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Какие страны закрывают границу с Белоруссией

Литва решила с 18 августа закрыть два из шести пограничных пункта на границе с Белоруссией — КПП «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша»), специализирующийся на пропуске легковых автомобилей, и «Твярячюс» («Видзы»), который также обслуживает грузовой транспорт. Как говорится на сайте литовского МВД, такое решение принято, чтобы «снизить угрозы на границе», вызванные в первую очередь передислокацией ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

«Это решение является одной из превентивных мер, направленных на контроль угроз национальной безопасности и возможных провокаций на границе», — приводит ведомство слова министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте. По ее мнению, пограничники смогут перераспределить свои силы на границе с Белоруссией и уделять больше внимания охране границы.

Четыре других пункта на литовско-белорусской границе — «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони») и «Райгардас» («Привалка») — пока продолжают работать. В МВД Литвы отметили, что потоки с закрытых КПП перенаправят на «Мядининкай»: «не только самый крупный, но и хорошо оборудованный» пункт, где есть система рентген-контроля.

Страны Балтии и Польша могут полностью закрыть границы с Белоруссией, предупредила Билотайте 16 августа, как передало балтийское агентство BNS. Она пояснила, что сейчас три страны договариваются о технических деталях, а когда процесс будет закончен, они одновременно закроют границу. Как именно должна выглядеть такая синхронизация, министры внутренних дел решат 28 августа на встрече в Варшаве.

Одновременно эти страны начали укреплять свои границы с Белоруссией и вводить усиленный режим охраны. Варшава также не исключила, что может перекрыть железнодорожное сообщение с соседней страной. За неделю до саммита НАТО, который прошел в Вильнюсе 11–12 июля, Литва и Польша обратились к альянсу с просьбой помочь им укрепить границы. Представители США после этого несколько раз заявили: о какой-либо «конкретной угрозе со стороны «Вагнера» в адрес Польши или кого бы то ни было еще» из членов НАТО в Вашингтоне неизвестно. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, власти США в курсе передвижений ЧВК, но необходимости перебрасывать свои силы в связи с этим он не видит.

Почему в «Вагнере» стали видеть угрозу

Перевод ЧВК «Вагнер» из России в Белоруссию начался после попытки мятежа 24 июня. По различным оценкам (мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», чьи платформы в Белоруссии признаны экстремистскими, и Госпогранслужбы Украины), к середине августа в стране сконцентрировалось от 4 тыс. до 5 тыс. бойцов компании.

Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в интервью The Financial Times заявил, что их присутствие ЧВК в соседней стране создает угрозу. Ситуацию следует оценивать с учетом имеющихся у них ресурсов в Африке и на Ближнем Востоке, а также «рисков обострения ситуации с вынужденной миграцией и проведения асимметричной атаки на границы Польши, Литвы и Латвии».

16 августа стало известно, что 4 августа в Белоруссии было зарегистрировано ООО «Группа Вагнера». Белорусское издание «Зеркало», ссылаясь на Единый госрегистр юрлиц и индивидуальных предпринимателей белорусского Минюста, сообщило, что уставный фонд ООО — 200 белорусских рублей (около 7,5 тыс. российских), а адрес юрлица — деревня Цель Осиповичского района Могилевской области на востоке страны. Именно там, как считается, находится лагерь ЧВК, и там же в июле была зарегистрирована компания ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которая полностью принадлежит Евгению Пригожину. Основным видом деятельности ООО «Группа Вагнера» указаны «прочие виды образования, не включенные в другие группировки», в частности, создание учебных центров и курсов повышения квалификации.

В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил: «Нас начали напрягать вагнеровцы». «Просятся на запад: разрешите нам! Я говорю: вам зачем на запад, туда? Ну и втихую [говорят] — мы же контролируем, что происходит: ну сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув», — так пересказал Лукашенко свое общение с представителями ЧВК. — Конечно, я их держу, как договорились, в центре Белоруссии, не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие и, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства».

Чуть позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более 100 бойцов ЧВК «Вагнер» переместились в сторону Сувалкского коридора (небольшой отрезок польско-литовской границы между Калининградской областью России и Белоруссией). Он назвал это «шагом к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию». Моравецкий предположил, что наемники «будут маскироваться под белорусских пограничников и помогать нелегальным мигрантам попасть на территорию Польши для ее дестабилизации» или станут сами представляться нелегальными мигрантами.

Лукашенко на это отреагировал 1 августа. На встрече с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области (запад страны) он заявил: «Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещалось. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно».

Он также сказал, что пошутил насчет «экскурсии в Варшаву и Жешув». «Пусть еще скажут [польские власти] белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. А это не одна тысяча, — приводит БелТА слова белорусского лидера. — <…> Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось».

Как на закрытие погранпунктов отреагировали в Минске

В Минске обвинили Вильнюс в том, что тот «целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям» (цитата по БелТА). Как заявил представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский, литовские власти используют любой предлог, чтобы помешать перемещать грузы и снизить поток литовцев, которым для посещения Белоруссии не нужны визы.

Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан Латвии, Литвы и Польши, а также неграждан Латвии в 2022 году — он начал действовать 15 апреля 2022 года (для Польши — 1 июля) и сначала был рассчитан на один месяц. Впоследствии Минск продлевал его несколько раз, последний — до 31 декабря 2023 года. Белорусские власти это решение называют жестом доброй воли и наглядным подтверждением» того, что республика стремится сохранять добрососедские отношения.

«Удивляет тот факт, что добрые начинания белорусской стороны изначально были встречены фактически в штыки чиновниками соседних государств, а посещавшие Беларусь граждане подвергались шельмованию за распространение объективной информации о нашей стране», — говорится в сообщении белорусского МИДа о первом продлении безвизового режима. По данным БелТА, в 2022 году республику посетили почти 370 тыс. граждан ЕС (из Литвы — более 70%, Латвии — около 20%, Польши — 10%).

Власти Литвы рекомендовали своим гражданам в соседнюю республику не выезжать, а тех, кто там уже находится, призвали Белоруссию немедленно покинуть. В мае 2023 года литовский МИД заявил, что белорусские власти «в последнее время активизировали враждебные и провокационные действия» в отношении граждан. «Граждан Литвы незаконно задерживают, им предъявляют сфабрикованные обвинения, — говорится на сайте ведомства. — Поездки граждан Литовской Республики в Белоруссию с игнорированием рекомендаций Министерства иностранных дел представляют угрозу их собственной безопасности, здоровью и жизни».