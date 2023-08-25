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Лукашенко пообещал ЧВК «Вагнер» ленинскую формулу жизни в Белоруссии

Президент Лукашенко словами «жил, жив и будет жить» высказался о ЧВК «Вагнер»
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Палаточный лагерь для размещения бойцов ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;&nbsp;в Осиповичах
Палаточный лагерь для размещения бойцов ЧВК «Вагнер» в Осиповичах (Фото: Наталья Таланова / ТАСС)

Подразделения ЧВК «Вагнер» останутся в Белоруссии, несмотря на катастрофу самолета, на борту которого находились основатель группы Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Белоруссии, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер», — ответил Лукашенко фразой, которую в советское время употребляли в качестве одного из партийных коммунистических лозунгов. Впервые она появилась в стихотворении поэта Владимира Маяковского «Комсомольская»: «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить».

По словам Лукашенко, в Белоруссии остается «ядро» бойцов ЧВК «Вагнер», кто-то из них уехал в отпуск, кто-то «решил жить в стороне», но их «телефоны, адреса, пароли, явки» известны.

«В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тыс. человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать», — заключил президент.

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали передислокацию в Белоруссию после попытки мятежа 24 июня. В начале августа было зарегистрировано ООО «Группа Вагнера» с адресом юрлица в деревне Цель Осиповичского района Могилевской области на востоке Белоруссии. Сам Лукашенко говорил, что бойцам «Вагнера» предложили использовать бывшие советские военные городки.

Вечером 23 августа бизнес-джет Embraer-135 потерпел крушение в районе населенного пункта Куженкино в Тверской области. По данным Росавиации, на его борту были Пригожин, Уткин и другие члены «Вагнера». Погибли все десять человек, которые находились на борту.

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На следующий день тела пассажиров самолета доставили в Тверское областное бюро судебно-медицинской экспертизы. «Фонтанка» писала, что их тела сильно пострадали и не поддаются визуальному опознанию, так что идентификацией тел будут заниматься эксперты.

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Александр Лукашенко Белоруссия ЧВК Вагнер Евгений Пригожин
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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