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В Варшаве заявили о попытке ЧВК «Вагнер» перейти польскую границу

МВД Польши: бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть на территорию Польши из Белоруссии
В МВД Польши заявили о попытке бойцов ЧВК «Вагнер» проникнуть на территорию Польши, ведомство не исключает повторения инцидента. В Кремле ранее заявляли, что польские власти нагнетают ситуацию
Польско-белорусская граница
Польско-белорусская граница (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть на территорию Польши из Белоруссии, Варшава рассматривает различные шаги, в том числе полное закрытие границы, заявил CNN заместитель главы МВД Польши Павел Яблонский. Он сказал, что «угроза со стороны Белоруссии вполне реальна».

По его словам, Варшава ожидает новых попыток нарушения своей границы, возможно, воздушного пространства. Яблонский заявил, что польские власти направляют «все больше и больше» войск в приграничный район. Сколько сил там будет развернуто, он не уточнил.

«Мы рассматриваем любые шаги, которые будут необходимы для защиты нашей территории, наших граждан, включая полную изоляцию Белоруссию, включая полное закрытие границы», — отметил Яблонский.

В конце июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил о переброске к границе Польши со стороны Белоруссии более ста бойцов ЧВК «Вагнер». «Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в сто человек сюда не перемещалось. А если перемещались, то только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — ответил на это белорусский президент Александр Лукашенко.

В Варшаве заявили о попытке ЧВК «Вагнер» перейти польскую границу
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Часть бойцов ЧВК «Вагнер» с разрешения российских властей уехали в Белоруссию после того, как основатель компании Евгений Пригожин в конце июля отказался от попытки вооруженного мятежа на юге России. Лукашенко указывал, что ЧВК «Вагнер» будет делиться опытом с белорусскими военнослужащими. 20 июля Минск сообщил, что они совместно отрабатывают задачи на полигоне «Брестский». Сам Брест находится непосредственно на границе с Польшей, проходящей по реке Буг.

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В начале августа Варшава обвинила два белорусских вертолета в нарушении воздушного пространства Польши. Минск отверг эту претензию. Яблонский не уточнил, говорил ли он об этом инциденте.

Кремль заявил, что польские власти нагнетают ситуацию. Комментируя данные Варшавы о перемещении бойцов ЧВК «Вагнер» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это происходит на территории Белоруссии, которая является суверенным государством.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Польша Белоруссия ЧВК Вагнер
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