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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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В Польше заявили, что ЧВК «Вагнер» представляет угрозу и без Пригожина

Замминистра Польши: ЧВК «Вагнер» без Пригожина продолжает представлять угрозу
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
ЧВК «Вагнер» представляет угрозу для Варшавы в любом случае — даже без руководства Пригожина, заявил замминистра финансов Польши. По его словам, страна должна продолжить укреплять границу с Белоруссией и свои Вооруженные силы
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Группа ЧВК «Вагнер» без руководства ее основателя Евгения Пригожина все равно представляет серьезную угрозу для Польши. Об этом заявил польский замминистра финансов и региональной политики Марцин Горала, передает радио Jedynka.

«Вагнеровцы в любой ситуации представляют очень большую угрозу, мы должны защищать нашу границу, строить систему иммунитета государства, укреплять наши Вооруженные силы, конечно, строить и поддерживать, а не снимать барьеры на границе», — подчеркнул он.

В июле на фоне передислокации бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию командование польской армии объявило о переброске солдат и военной техники в Подляшье на польско-белорусской границе.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы», которые «просятся на Запад», и что ему не хотелось бы туда их передислоцировать, «потому что у них настроения плохие».

Глава польского МВД Павел Яблонский 5 августа заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» пытались проникнуть на территорию Польши из Белоруссии. Польское Минобороны 8 августа решило перебросить к границе еще 1 тыс. солдат в дополнение к 2 тыс., которые уже там находятся.

Минск призывал Варшаву не нагнетать обстановку. Лукашенко заверил, что страна не собирается ни на кого нападать, но в случае агрессии на защиту Белоруссии встанут и регулярная армия, и силы ЧВК «Вагнер».

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Накануне, 24 августа, бизнес-джет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, упал в Тверской области. В Росавиации сообщили, что в списке пассажиров значились Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

По данным источника «Интерфакса» в экстренных службах, тела всех десяти погибших обнаружены. Тела погибших вывезли в Тверской морг для проведения генетической экспертизы.

СК завел уголовное дело по ст. 236 УК о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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Виктория Громова Виктория Громова
ЧВК Вагнер Евгений Пригожин Польша угроза
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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