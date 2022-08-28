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Губернатор Севастополя сообщил о сбитом ПВО беспилотнике

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о сбитом ПВО в районе мыса Херсонес беспилотнике
В Севастополе в последние дни регулярно срабатывают системы противовоздушной обороны. 23 августа губернатор города сообщал, что в районе мыса Херсонес ПВО сбивает дроны
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны — по предварительным данным, сбит беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе снова отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес», — написал он, добавив, что «ситуация полностью под контролем».

Мыс Херсонес находится в 15 км от центра Севастополя. 23 августа Развожаев сообщал, что ПВО сбивает там беспилотники. За несколько часов до этого он также говорил о работе противовоздушной обороны у берегов Крыма, где сбиваются дроны, но не уточнял, где именно это происходит. Системы ПВО срабатывали в районе мыса Херсонес и 21 августа.

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31 июля, в День ВМФ России, штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся атаке самодельного беспилотника с маломощным взрывным устройством. В пресс-службе штаба сообщали, что из-за разлетевшихся осколков оконных стекол пострадали пять человек. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обвинил в ударе ВСУ.

20 августа беспилотник врезался в крышу штаба Черноморского флота. В результате происшествия никто не пострадал, здание не получило повреждений, сообщал Развожаев. В этой атаке он тоже обвинил Украину. В Севастополе, а также в нескольких районах Крыма ввели желтый уровень террористической опасности.

ВСУ опровергали причастность к атаке на штаб Черноморского флота. При этом Минобороны Украины допускало применение поставленного США оружия, в частности ракетных систем залпового огня HIMARS, против целей в Крыму, хотя незадолго до этого глава ведомства Алексей Резников отрицал такую возможность. Издание Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя президента США Джо Байдена писало, что Вашингтон не будет возражать против ударов по военным объектам в Крыму.

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Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Западные страны и Украина не признают полуостров российским, называя присоединение «аннексией». Российские власти неоднократно заявляли, что Крым является частью России и вопрос о принадлежности полуострова закрыт.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Севастополь ПВО беспилотники Михаил Развожаев Крым Военная операция на Украине
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