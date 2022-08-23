Развожаев сообщил, что у мыса Херсонес ПВО сбивает беспилотники
В районе мыса Херсонес, который находится в 15 км от центра Севастополя, системы ПВО продолжают сбивать беспилотники, сообщил в Telegram глава Севастополя Михаил Развожаев. «Поводов для беспокойства нет», — добавил он.
О том, что у берегов Крыма работают системы ПВО и сбивают дроны, он сообщал за несколько часов до этого, не уточняя, где именно это происходит.
В районе мыса Херсонес системы противовоздушной обороны срабатывали также поздним вечером 21 августа. Развожаев тогда попросил граждан сохранять спокойствие.
В целом системы ПВО работают в районе города шестой день подряд. 18 августа около военного аэродрома Бельбек был сбит беспилотник. Губернатор тогда сообщил, что при этом никто не пострадал и повреждений не было. 19 августа Развожаев снова сообщил о работе ПВО, объяснив этим громкие звуки, которые слышали горожане.
20 августа системы противовоздушной обороны были задействованы дважды: утром сообщалось, что военные поразили беспилотник, который упал на крышу штаба Черноморского флота, вечером — о работе ПВО без подробностей.
На следующий день ПВО снова отразила атаку на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории, также сообщалось о срабатывании систем в районе мыса Херсонес.