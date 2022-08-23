Развожаев сообщил, что у мыса Херсонес ПВО сбивает беспилотники

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 16:07
Минфин России согласился денонсировать соглашение о налогах с Украиной Экономика, 22:03
Сбербанк не получит контроль в «О2О Холдинге» после раздела активов с VK Технологии и медиа, 21:54
Стали известны даты матчей «Спартака» против «Зенита» в Кубке России Спорт, 21:52
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 21:48
Захарова предупредила про вброс Запада о российской диверсии против судна Политика, 21:36
Шойгу прибыл в Узбекистан на совещание министров обороны стран ШОС Политика, 21:13
Зеленский пообещал вернуть Крым «любыми средствами» Политика, 21:12
Российским гимнасткам запретили участвовать в турнире в Будапеште Спорт, 21:11
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против Партнерский проект, 21:10
Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с 12 августа Инвестиции, 21:09
Развожаев сообщил, что у мыса Херсонес ПВО сбивает беспилотники Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:03
Чемпионка ОИ по фигурному катанию выступит на турнире по гребле в Москве Спорт, 20:53
Шольц заверил Киев в помощи и сохранении санкций сколько нужно Политика, 20:48
Военная операция на Украине ,  
0 

Развожаев сообщил, что у мыса Херсонес ПВО сбивает беспилотники

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что у мыса Херсонес ПВО сбивает беспилотники
О работе систем ПВО в районе мыса также сообщалось за два дня до этого. В целом противовоздушную оборону в Севастополе задействуют шестой день подряд
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В районе мыса Херсонес, который находится в 15 км от центра Севастополя, системы ПВО продолжают сбивать беспилотники, сообщил в Telegram глава Севастополя Михаил Развожаев. «Поводов для беспокойства нет», — добавил он.

О том, что у берегов Крыма работают системы ПВО и сбивают дроны, он сообщал за несколько часов до этого, не уточняя, где именно это происходит.

В районе мыса Херсонес системы противовоздушной обороны срабатывали также поздним вечером 21 августа. Развожаев тогда попросил граждан сохранять спокойствие.

В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник
Политика
ЗРК С-400 &laquo;Триумф&raquo;

В целом системы ПВО работают в районе города шестой день подряд. 18 августа около военного аэродрома Бельбек был сбит беспилотник. Губернатор тогда сообщил, что при этом никто не пострадал и повреждений не было. 19 августа Развожаев снова сообщил о работе ПВО, объяснив этим громкие звуки, которые слышали горожане.

20 августа системы противовоздушной обороны были задействованы дважды: утром сообщалось, что военные поразили беспилотник, который упал на крышу штаба Черноморского флота, вечером — о работе ПВО без подробностей.

На следующий день ПВО снова отразила атаку на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории, также сообщалось о срабатывании систем в районе мыса Херсонес.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК «ФрутоНяня» или «Добрый»: кто лучше обыграл отказ от цвета на упаковке
Статьи
Pro
Что грозит «кубышке» «Сургутнефтегаза» и как повлияет на акции
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images Из «совы» в «жаворонка»: можно ли изменить свой хронотип
Инструкции
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности
Инструкции
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи
Pro
Фото: Kelly Sullivan / Getty Images Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork
Статьи
Pro
В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам
Исследования
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Севастополь ПВО Михаил Развожаев Крым
Материалы по теме
В небе над Евпаторией сработала ПВО
Политика
В Керчи сработали системы ПВО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter