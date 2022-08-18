Politico узнала, что США одобрят применение Украиной их оружия в Крыму

Politico со ссылкой на анонимного представителя администрации Байдена сообщил, что США не будут возражать, если Украина использует западное оружие для атаки военных объектов в Крыму. Москва обещала ответить, если это произойдет

Сержант ВВС США проверяет поддоны со снарядами, которые направляются в Украину (Фото: Alex Brandon / AP)

США не возражают против того, чтобы украинская армия наносила удары по военным объектам в Крыму, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американского президента Джо Байдена.

«Конечно, мы не выбираем цели, и все [оружие], что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они [ВСУ] решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной», — сказал он.

На уточняющий вопрос корреспондента газеты, идет ли речь в том числе о полуострове он ответил: «Крым — это Украина». Представитель администрации сообщил также, что Киев знает о точке зрения Вашингтона.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, заявил Politico, что «российским силам нечего там [В Крыму] делать». По его словам, атака на российские военные объекты в Крыму «ничем не отличается от нападения на них под Киевом, Херсоном или на востоке Украины».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Украина и страны Запада не признали его итоги, они считают полуостров оккупированной территорией и обвиняют Москву в аннексии. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт.

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В украинском Минобороны еще летом допускали, что Киев может использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по российским объектам в Крыму, который, как заявили в ведомстве, является «хабом перемещения всей российской техники, боеприпасов и вооружения» на юг Украины. Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил и угрозу со стороны Черного моря, из акватории которого совершаются ракетные пуски на украинскую территорию. В свою очередь советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что данное западным партнерам обещание не бить из иностранного оружия по целям на российской территории не распространяется на Крымский мост.

В Кремле слова о возможном ударе по Крымскому мосту назвали «анонсированием возможного террористического акта». Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что армия берет «на заметку» все угрозы атак на мост. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев со своей стороны пообещал, что при атаке со стороны Киева Россия ударит по «центрам принятия решений»: «Всем понятно, что это за центры — это и министерство обороны, и генштаб, и все что угодно».

Вечером 18 августа в Керчи сработали системы противовоздушной обороны, местные сообщества во «Вконтакте» сообщали, что были слышны звуки взрывов. Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что опасности для города и Крымского моста нет.

За два дня до этого, 16 августа, в селе Майское Джанкойского района произошла детонация боеприпасов на временном складе. Пострадали два человека, повреждения получили линии электропередачи, электростанция, железная дорога и жилые дома. В российском Минобороны объяснили произошедшее диверсией, на севере полуострова ввели режим ЧС. На полуострове уже вводили локальный ЧС после взрывов на аэродроме Саки под курортным поселком Новофедоровка, которые произошли днем 9 августа. В Минобороны заявили, что на территории аэродрома на площадке хранения сдетонировали несколько авиационных боеприпасов.

Украина официально не подтверждала причастность к произошедшему в Майском. Однако 17 августа CNN сообщил со ссылкой на украинский правительственный отчет, полученный от украинского чиновника, что Киев стоял за взрывами на российских военных объектах.