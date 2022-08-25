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Власти Крыма сочли «плохой затеей» планы Зеленского вернуть полуостров

В парламенте Крыма сочли «плохой затеей» планы президента Зеленского вернуть полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал «плохой затеей» планы украинского президента Владимира Зеленского вернуть полуостров в состав Украины.

«Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают», — сказал Бобков (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Valdemar Doveiko / EPA / ТАСС

23 августа на онлайн-саммите «Крымская платформа» Зеленский заявил, что Украины вернет Крым «любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами».

По словам украинского президента, у Киева уже есть стратегия восстановления полуострова, которую власти намерены реализовать после его перехода в состав Украины, передавал «Укринформ». Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что цель Киева — превратить Крым в «цветущий сад».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Власти Украины и стран Запада не признали итоги голосования и обвинили Россию в аннексии полуострова. Кремль считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.

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