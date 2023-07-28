WSJ: турецкие дипломаты заявили об отказе Путина от беседы с Эрдоганом о зерновой сделке

В Турции заявили об отказе Путина от разговора о зерне с Эрдоганом

Путин отказывается от обсуждения возможности возвращения России к зерновой сделке с Эрдоганом, пишет WSJ со ссылкой на дипломатов. Собеседники газеты отмечают, что для российского президента «необычно» не отвечать на звонки

Реджеп Тайп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Sputnik / XinHua / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин проигнорировал просьбы турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана обсудить возвращение Москвы к зерновой сделке, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и аналитиков.

По словам дипломатов, в то время как телефонный звонок, который хотел бы провести Эрдоган, пока не состоялся, турецкие официальные лица продолжают давить на Кремль по другим каналам.

«Я не думаю, что Путин доверяет Эрдогану так сильно, как раньше. <...> Я думаю, что российская сторона и особенно Кремль ставят под сомнение образ мышления Эрдогана. Это необычно, что он (Путин. — РБК) не отвечает на телефонные звонки», — сказала бывший высокопоставленный дипломат, работавшая в посольстве Турции в Москве, Гулру Гезер.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Как отмечает WSJ, отказ России продлевать зерновую сделку произошел после ряда шагов Турции, которые показали поворот внешней политики Анкары в сторону Запада. В числе таких действий в статье называют передачу Турцией Украине командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) и возможное одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО.

Бывший турецкий дипломат и директор базирующегося в Стамбуле аналитического центра Edam Синан Ульген отмечает, что эти изменения могут свидетельствовать об изменении политики Турции.

«Сейчас мы находимся на другом этапе турецко-российских отношений, когда Эрдоган меньше нуждается в Путине, а Путин больше нуждается в Эрдогане», — добавил Ульген.

В материале говорится, что отказ от участия в соглашении России также может обострить отношения Москвы и Пекина, который является одним из крупнейших получателей украинского зерна, и прекращение сделки оказывает на него экономическое давление.

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Ее неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако Россия объявила о приостановке сделки. Москва считает, что российская часть соглашения не была выполнена. Российская сторона не исключила возвращения в сделку при выполнении этих условий.

Эрдоган называл соглашение о вывозе украинского зерна через порты Черного моря одним из главных прорывов и дипломатических достижений. После решения России приостановить участие в соглашении турецкий президент заявил, что сделка может возобновиться после визита Путина в Турцию. «Я считаю, что, подробно обсудив этот вопрос с господином Путиным, мы обеспечим продолжение этого гуманитарного усилия», — сказал он.

О том, что Путин может посетить Турцию в августе, Эрдоган впервые заявил в начале июля. Кремль, комментируя его слова, сказал, что контакты Эрдогана и Путина возможны, но точных дат пока нет. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Путин обещал Эрдогану приехать в Турцию.

Турецкий президент также заявил о намерении лично обсудить с Путиным возвращение на Украину командиров батальона «Азов», о котором Киев сообщил 8 июля. Согласно достигнутым договоренностям при обмене пленными, они должны были оставаться в Турции до конца военных действий.

Кремль назвал произошедшее нарушением договоренностей как Киевом, так и Анкарой. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москву не поставили в известность о таком решении. Позже представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара объяснила свои действия Москве и напряженности в отношениях сторон нет.