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Турция и Китай поддержали переговоры по зерновой сделке

Эрдоган и Ван И поддержали переговоры по ситуации на Украине и зерновой сделке
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел КНР Ван И согласились, что вопросы украинского кризиса и зерновой сделки должны быть урегулированы с помощью переговоров, сообщила ТАСС официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Что касается кризиса на Украине и соглашения о транспортировке зерна по Черному морю, то обе стороны согласились с тем, что эти вопросы должны быть надлежащим образом урегулированы путем диалога и переговоров», — ответила она на просьбу прокомментировать встречу Эрдогана и Ван И.

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга с Турцией и ООН, включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Ее неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако Россия объявила о приостановке сделки. Москва считает, что российская часть соглашения не была выполнена.

Накануне Ван И совершил свой первый зарубежный визит с того момента, как его назначили на пост главы китайского МИДа. Помимо Эрдогана он также встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ван И уже занимал пост министра иностранных дел с 2013 по 2022 год, после чего занял более высокую должность заведующего канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам. 25 июля его снова назначили на пост главы МИДа после отставки министра Цинь Гана.

Теги
Китай Украина Зерновая сделка Турция
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