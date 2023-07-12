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Эрдоган предложил лично обсудить с Путиным возвращение командиров «Азова»

Эрдоган сообщил о желании лично обсудить с Путиным возвращение командиров «Азова»
Реджеп Тайп Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайп Эрдоган и Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен лично обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение командиров батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России) из Турции на Украину, если тот посетит страну в августе. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, трансляция его выступления велась в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Эрдоган на прошлой неделе сообщил, что в Турции ожидают визита Путина в августе для обсуждения зерновой сделки. В Кремле в ответ заявили, что дата поездки главы государства в республику пока неизвестна.

«Нам поступил запрос на освобождение их шести командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет», — сообщил Эрдоган после саммита (цитата по ТАСС).

На просьбу журналистов прокомментировать детали возвращения «азовцев», турецкий лидер ответил: «Украина взяла этих командиров и увезла их на Украину. Дальше все зависит от них».

8 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что домой вернулись командир «Азова» Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламарь, майор нацгвардии Олег Хоменко и полковник нацгвардии Денис Шлега.

Кремль назвал произошедшее нарушением договоренностей как Киевом, так и Анкарой. «Азовцы» должны были оставаться в Турции до конца боевых действий по условиям обмена.

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