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Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника в Подмосковье

Минобороны России: силы ПВО сбили украинский беспилотник в Московской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотник сбит, пострадавших и разрушений нет, сообщили в министерстве. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее тоже заявил, что атака дрона была отбита

Силами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник, с помощью которого была предпринята попытка атаковать объекты в Подмосковье, сообщили в Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в результате «пресеченной террористической атаки» пострадавших и разрушений нет.

О том, что минувшей ночью, 28 июля, была отбита атака дрона, ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Ни он, ни Минобороны не уточняют, где именно был сбит беспилотник.

В Московском регионе ранее уже предпринимались попытки атак дронами. Последняя из них произошла в столице 24 июля. Тогда удар двух беспилотников пришелся по нежилым зданиям — на Комсомольском проспекте, 17, и бизнес-центру на проспекте Лихачева. Как заявляли в Минобороны, оба дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение. Ведомство возложило ответственность за произошедшее на власти Украины.

Последствия атаки беспилотников в Москве. Фоторепортаж
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В конце мая атаки беспилотников произошли в столице, в том числе в Новой Москве, еще несколько БПЛА упали в Подмосковье, сообщал мэр Сергей Собянин. Несколько зданий получили «незначительные повреждения», «никто серьезно не пострадал», говорил он. В атаке тогда участвовало в общей сложности восемь беспилотников, говорили в Минобороны. Источники РБК, близкие к МВД, сообщали, что было сбито более десяти дронов. Москва возложила ответственность за атаку на Киев.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
беспилотники Московская область Подмосковье ПВО Минобороны
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