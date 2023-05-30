Минобороны сообщило о сбитых беспилотниках в Москве и Подмосковье

Минобороны обвинило в атаке дронов на Москву власти Украины и отчиталось, что все дроны удалось сбить. Сергей Собянин ранее сообщил о пострадавших жилых домах и эвакуации жильцов

Осмотр обломков беспилотника у жилого многоэтажного дома №92 корпус 1 на Ленинском проспекте (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российские военные смогли сбить беспилотники, которые атаковали Москву и Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что атака была предпринята «киевским режимом». Всего были сбиты восемь беспилотников. «Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье», — сообщили в Минобороны.

Власти Москвы ранее рассказали, что в результате атаки несколько зданий получили повреждения, за медицинской помощью обратились два человека, госпитализация никому не потребовалась. «В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА», — сказал мэр Сергей Собянин.

Первая жилая многоэтажка, об атаке на которую стало известно, расположена по адресу: ул. Атласова, дом 11 в Новой Москве. Остекление на 25-м этаже нарушено, пожара не было. Дрон также попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. ТАСС сообщал о возможном попадании дрона в дом на Ленинском проспекте.

По словам источников РБК, беспилотники были доработаны кустарно, на них размещены взрывчатые вещества небольшой мощности. Обломки и уцелевшие аппараты доставят на экспертизу.

СК начал расследование произошедшего.