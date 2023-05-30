МИД: Россия имеет право принять жесткие меры в ответ на атаки дронов в Москве

МИД заявил о праве России жестко ответить на атаки дронов в Москве

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Россия оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на атаки беспилотников в Москве, заявили в МИД.

Там осудили «попытки террористических атак ВСУ». «Подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей», — считают в ведомстве.

Дипломаты также высказались о западных странах: в министерстве считают, что их поддержка Украины «подталкивает украинское руководство к все более безрассудным преступным деяниям, включая акты терроризма». «Заверения официальных лиц стран НАТО в том, что киевский режим не будет наносить удары в глубь российской территории, оказываются абсолютно лицемерными», — уверены в МИД.

Атаке дронов Москва подверглась утром 30 мая. Всего устройств было восемь, пять из них сбили, еще три посадили после успешной радиоэлектронной борьбы, они потеряли связь с операторами и сбились с курса, сообщали в Минобороны. Дроны также упали в Подмосковье — Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

В результате атаки незначительно повреждены три жилых дома на юго-западе Москвы, два человека обратились к врачам. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Минобороны обвинило в произошедшем «киевский режим». В Кремле атаку назвали ответом на удар по центрам принятия решений в Киеве. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что Украина «прямого отношения» к нападению не имеет.