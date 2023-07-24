Последствия атаки беспилотников в Москве. Фоторепортаж
Рано утром 24 июля в Москве упали два беспилотника. Никто не пострадал, повреждения получили нежилые здания. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны. В атаке ведомство обвинило Киев. Последствия падения беспилотников — в фоторепортаже РБК
Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте
Поврежденные витрины в магазине в доме 17 на Комсомольском проспекте
Серьезных разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
Движение по Комсомольскому проспекту временно перекрывали
Вид на бизнес-центр на проспекте Лихачева, который пострадал от второго беспилотника.
Движение на этом проспекте также перекрыли
В бизнес-центре на проспекте Лихачева при падении дрона произошел взрыв и были выбиты стекла, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы
Бизнес-центр на проспекте Лихачева