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Последствия атаки беспилотников в Москве. Фоторепортаж

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Атака беспилотников на Москву

Рано утром 24 июля в Москве упали два беспилотника. Никто не пострадал, повреждения получили нежилые здания. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны. В атаке ведомство обвинило Киев. Последствия падения беспилотников — в фоторепортаже РБК
Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте

Поврежденные витрины в магазине в доме 17 на Комсомольском проспекте
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Поврежденные витрины в магазине в доме 17 на Комсомольском проспекте

Серьезных разрушений&nbsp;нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Серьезных разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Движение по Комсомольскому проспекту временно перекрывали
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Движение по Комсомольскому проспекту временно перекрывали

Вид на бизнес-центр на проспекте Лихачева, который пострадал от второго беспилотника. Движение на этом проспекте также перекрыли
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вид на бизнес-центр на проспекте Лихачева, который пострадал от второго беспилотника.

Движение на этом проспекте также перекрыли

В бизнес-центре на проспекте Лихачева при падении дрона произошел&nbsp;взрыв и были выбиты стекла, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы
Фото: Андрей Любимов / РБК

В бизнес-центре на проспекте Лихачева при падении дрона произошел взрыв и были выбиты стекла, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы

Бизнес-центр на проспекте Лихачева
Фото: Андрей Любимов / РБК

Бизнес-центр на проспекте Лихачева

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Авторы
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Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков, Андрей Любимов Андрей Любимов
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