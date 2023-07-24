Последствия атаки беспилотников в Москве. Фоторепортаж

Рано утром 24 июля в Москве упали два беспилотника. Никто не пострадал, повреждения получили нежилые здания. Дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны. В атаке ведомство обвинило Киев. Последствия падения беспилотников — в фоторепортаже РБК