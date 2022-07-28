Посольство попросило у США гарантий исключения удобрений из-под санкций

Дипломаты призвали американскую сторону не давать публичных заверений, а обеспечить беспрепятственную работу транспортно-логистической системы, включая российские и зарубежные порты, и финансовое сопровождение операций

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Посольство России в США призвало Вашингтон гарантировать исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкций. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Telegram.

«Публичные заверения и комфортные письма не срабатывают. Необходимо обеспечить беспрепятственную работу транспортно-логистической системы, включая российские и зарубежные порты, а также нормальное финансовое сопровождение соответствующих операций», — подчеркнули там.

Российские дипломаты в очередной раз отвергли обвинения в причастности Москвы к продовольственному кризису, указав, что его истоки «кроются в системных ошибках в макроэкономической политике самих западных государств».

Соединенные Штаты исключили часть товаров из списка санкций против России, в том числе удобрения, семена, продовольствие и медикаменты, еще 24 февраля. Позднее американские власти уточнили, что операции с ними будут запрещены, если в обработке транзакций участвуют российский ЦБ, Фонд национального благосостояния (ФНБ), российский Минфин или любой из попавших под санкции банков.

В середине июля Минфин США разрешил проводить с российской стороной операции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.

Тогда же уточнить ограничения в отношении России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию», предлагали и в Еврокомиссии. ЕС собирался разморозить часть активов российских банков.

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В конце июля Евросоюз ввел очередной пакет санкций, смягчив при этом ограничительные меры в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия», ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка, банка «Россия». Им разрешат пользоваться замороженными активами и совершать сделки с европейцами, если это необходимо для закупок или транспортировки продовольствия или сельхозпродукции где бы то ни было (включая зерно и удобрения).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал западные страны устранить препятствия, мешающие экспорту продовольствия, которые те сами же и создали. При этом Москва не просит Запад снять с нее санкции, утверждал он. Президент Владимир Путин обвинял западные страны в цинизме.