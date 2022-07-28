Посольство попросило у США гарантий исключения удобрений из-под санкций

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 61 (+1,6) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 60,22 (+1,56) Инвестиции, 27 июл, 15:59
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:47
Российская CRM для малого бизнеса: реальный кейс использования РБК и Мегаплан, 12:46
Минфин объяснил идею создать новый стандарт рынка драгметаллов Финансы, 12:35
Запорожская ВГА сообщила об ударе украинского беспилотника по Энергодару Политика, 12:34
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 12:23
МИД отреагировал на предложение США по обмену Бута и Грайнер Политика, 12:23
IKEA вновь прекратила прием заказов в Москве Бизнес, 12:22
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Экс-вратарь сборной Германии после ссоры повредил гараж соседа бензопилой Спорт, 12:20
ПСБ предложил премиальным клиентам карту Mir Supreme Пресс-релиз, 12:19
Вы хотите продавать товары на маркетплейсе. Где комиссии выгоднее Pro, 12:18
Кабулов заявил о трехкратном увеличении числа бойцов ИГ в Афганистане Политика, 12:13
Российский тренер будет готовить британку к защите титула на US Open Спорт, 12:04
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 12:00
Война санкций ,  
0 

Посольство попросило у США гарантий исключения удобрений из-под санкций

Дипломаты призвали американскую сторону не давать публичных заверений, а обеспечить беспрепятственную работу транспортно-логистической системы, включая российские и зарубежные порты, и финансовое сопровождение операций
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Посольство России в США призвало Вашингтон гарантировать исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкций. Об этом говорится в заявлении диппредставительства в Telegram.

«Публичные заверения и комфортные письма не срабатывают. Необходимо обеспечить беспрепятственную работу транспортно-логистической системы, включая российские и зарубежные порты, а также нормальное финансовое сопровождение соответствующих операций», — подчеркнули там.

Российские дипломаты в очередной раз отвергли обвинения в причастности Москвы к продовольственному кризису, указав, что его истоки «кроются в системных ошибках в макроэкономической политике самих западных государств».

Лавров назвал главную задачу стамбульских соглашений по продовольствию
Политика
Фото:Николай Тришин / ТАСС

Соединенные Штаты исключили часть товаров из списка санкций против России, в том числе удобрения, семена, продовольствие и медикаменты, еще 24 февраля. Позднее американские власти уточнили, что операции с ними будут запрещены, если в обработке транзакций участвуют российский ЦБ, Фонд национального благосостояния (ФНБ), российский Минфин или любой из попавших под санкции банков.

В середине июля Минфин США разрешил проводить с российской стороной операции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.

Тогда же уточнить ограничения в отношении России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию», предлагали и в Еврокомиссии. ЕС собирался разморозить часть активов российских банков.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам
Статьи
Pro
На какой маркетплейс выйти: сравниваем комиссии основных площадок
Исследования
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Maxim Shipenkov / TAСС Coca-Cola ушла — зона «праздника» опустела: какие сдвиги грозят брендингу
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как компании урезают расходы на зарплаты: четыре сценария
Статьи
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи

В конце июля Евросоюз ввел очередной пакет санкций, смягчив при этом ограничительные меры в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «Открытия», ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка, банка «Россия». Им разрешат пользоваться замороженными активами и совершать сделки с европейцами, если это необходимо для закупок или транспортировки продовольствия или сельхозпродукции где бы то ни было (включая зерно и удобрения).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал западные страны устранить препятствия, мешающие экспорту продовольствия, которые те сами же и создали. При этом Москва не просит Запад снять с нее санкции, утверждал он. Президент Владимир Путин обвинял западные страны в цинизме.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
поставки продовольствия удобрения санкции против России посольство России в США
Материалы по теме
В ООН спрогнозировали массовый голод из-за продовольственного кризиса
Общество
Посольство обвинило США в вытеснении России из торговли продовольствием
Политика
Запад и Россия обвинили друг друга в мировом продовольственном кризисе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter