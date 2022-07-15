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Еврокомиссия предложила исключить сельхозпродукцию из санкций

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Еврокомиссия предложила уточнить санкции против России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию», сообщается на ее сайте.

Одновременно с этим ЕК предложила новый пакет ограничительных мер, которые в том числе запретят импорт российского золота. А также выступила за то, чтобы продлить все действующие против России санкции до конца января 2023 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отдельно добавил, что в дополнении к новому пакету представит Евросовету свои предложения о включении в санкционный список «большего числа физических и юридических лиц». Им будет грозить заморозка активов и запрет на въезд в ЕС.

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Фото:Frank Rumpenhorst / ТАСС

Материал дополняется.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
сельхозпродукция Еврокомиссия санкции
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