Еврокомиссия предложила исключить сельхозпродукцию из санкций

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Еврокомиссия предложила уточнить санкции против России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию», сообщается на ее сайте.

Одновременно с этим ЕК предложила новый пакет ограничительных мер, которые в том числе запретят импорт российского золота. А также выступила за то, чтобы продлить все действующие против России санкции до конца января 2023 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отдельно добавил, что в дополнении к новому пакету представит Евросовету свои предложения о включении в санкционный список «большего числа физических и юридических лиц». Им будет грозить заморозка активов и запрет на въезд в ЕС.

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