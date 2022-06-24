Путин обвинил Запад в цинизме по отношению к проблемам с продовольствием

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 16:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:32
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:32
Мосбиржа приняла решение о делистинге ETF-фонда FXRB провайдера FinEx Инвестиции, 18:32
ЦСКА решил не продавать билеты на места активных фанатов после бойкота Спорт, 18:23
Фон дер Ляйен исключила нормализацию отношений ЕС с Путиным Политика, 18:19
В ЛНР заявили о полном контроле над городами Горское и Золотое Политика, 18:18
Билл Акман спрогнозировал рост ставки ФРС выше 5% в следующем году Инвестиции, 18:10
Путин пообещал поставить на мировые рынки 50 млн т зерна Политика, 18:09
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 18:09
РФС исключил женский «Рубин» из Кубка России за неявку на матч Спорт, 18:05
Toyota отзывает кроссоверы: у них отваливаются колеса Авто, 17:56
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 17:55
Путин обвинил Запад в цинизме по отношению к проблемам с продовольствием Экономика, 17:47
Поколение альфа в цифрах: к чему готовиться маркетологам и социологам Совместный проект, 17:46

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Война санкций ,  
0 

Путин обвинил Запад в цинизме по отношению к проблемам с продовольствием

Владимир Путин: страны Запада демонстрируют цинизм на фоне продовольственного кризиса
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Западные страны относятся с цинизмом к проблемам с продовольствием в развивающихся странах, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс» в режиме видеоконференции. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна», — сказал Путин.

Президент привел пример США, которые недавно были экспортером продовольствия, а теперь, по его словам, начали «сгребать» все продовольственные товары с мирового рынка на $17 млрд.

По словам главы государства, скачок цен на базовые сельхозтовары, например зерно, более всего ударил по развивающимся государствам, «где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоев населения».

Путин предложил помощь с кризисом продовольствия при снятии санкций
Политика
Фото:Эдуард Корниенко / Reuters

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в затягивании продовольственного кризиса. По мнению Лаврова, Гутерриш пытается решить вопрос с вывозом зерна из украинских портов без учета коридоров, которые открывает Россия. «Он хочет сначала договориться про украинское зерно, потом про российское», — добавил глава российского МИДа.

Суда с зерном на экспорт перестали выходить из украинских портов с начала российской военной операции. Киев обвинял в блокировании портов Москву и требовал международной операции по выводу судов в Черное море из-за недоверия к односторонним гарантиям России. Российские власти говорили, что украинские власти заминировали выходы из них, и обвиняли в наступлении продовольственного кризиса западные страны, которые ввели против России санкции.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock «Пришли мне это АСАП. Заранее СПС»: фразы — враги эффективной переписки
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст
Инструкции
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Полный гид по ОФЗ: какие бумаги сегодня спасут от инфляции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
Фото: Marivi Pazos / Unsplash Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил
Инструкции
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи

Теги
Персоны
Владимир Путин продовольствие БРИКС

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Боррель заявил о возможности свободно покупать российское продовольствие
Политика
В ЕС не увидели угрозы продовольственной безопасности из-за Украины
Политика
Фон дер Ляйен обвинила Россию в использовании продовольствия как оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter