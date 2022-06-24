Путин обвинил Запад в цинизме по отношению к проблемам с продовольствием

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Западные страны относятся с цинизмом к проблемам с продовольствием в развивающихся странах, заявил президент России Владимир Путин на встрече в формате «БРИКС плюс» в режиме видеоконференции. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна», — сказал Путин.

Президент привел пример США, которые недавно были экспортером продовольствия, а теперь, по его словам, начали «сгребать» все продовольственные товары с мирового рынка на $17 млрд.

По словам главы государства, скачок цен на базовые сельхозтовары, например зерно, более всего ударил по развивающимся государствам, «где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоев населения».

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в затягивании продовольственного кризиса. По мнению Лаврова, Гутерриш пытается решить вопрос с вывозом зерна из украинских портов без учета коридоров, которые открывает Россия. «Он хочет сначала договориться про украинское зерно, потом про российское», — добавил глава российского МИДа.

Суда с зерном на экспорт перестали выходить из украинских портов с начала российской военной операции. Киев обвинял в блокировании портов Москву и требовал международной операции по выводу судов в Черное море из-за недоверия к односторонним гарантиям России. Российские власти говорили, что украинские власти заминировали выходы из них, и обвиняли в наступлении продовольственного кризиса западные страны, которые ввели против России санкции.