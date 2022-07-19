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ЕС выведет из-под санкций часть активов банков России ради продовольствия

Часть активов российских банков разморозят, чтобы исключить препятствия для торговли продовольствием. ЕС также облегчит экспорт продуктов из портов России, с которым возникли трудности, несмотря на отсутствие ограничений
Фото: Jack Taylor / Getty Images
Фото: Jack Taylor / Getty Images

Евросоюз разморозит некоторые активы российских банков, чтобы не допустить проблем с поставками продовольствия. Об этом пишут Reuters и EUObserver со ссылкой на проект документа ЕС.

Евросоюз введет послабления в части «замораживания активов и запрета на предоставление средств и экономических ресурсов» уполномоченным банкам. Согласно документу, страны ЕС смогут разморозить некоторые ранее заблокированные ресурсы крупнейших российских банков, в числе которых ВТБ, «Совкомбанк», ВЭБ.РФ «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Россия» и Новикомбанк. Это же касается Сбербанка, активы которого ЕС планирует заморозить, исключая ресурсы, необходимые для торговли продовольствием.

ЕС обещает разблокировать активы после того, как «будет установлено, что эти средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения».

Еврокомиссия предложила исключить сельхозпродукцию из санкций
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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Источник Reuters отмечает, что Брюссель также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, который, по данным агентства, трейдеры перестали обслуживать, несмотря на то, что продовольствие было освобождено от введенных ограничений

В проекте документа ЕС говорится, что Брюссель «обязуется избегать всех мер, которые могут привести к проблемам для продовольственной безопасности во всем мире». Евросоюз указал, что ни одна из его санкций не будет затрагивать торговлю сельскохозяйственной продукцией, продовольствием или удобрениями между Россией и третьими странами. Это касается и фармацевтической продукции, отмечает EUObserver.

Ранее аналогичные послабления ввели США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина разрешило проводить с Россией транзакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования.

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На прошлой неделе Еврокомиссия предложила уточнить ограничения против России, чтобы они не затрагивали сельхозпродукцию.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
продукты продовольственная безопасность санкции ЕС
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