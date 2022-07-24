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Лавров заявил, что Россия не просит о снятии санкций

По словам главы российского МИДа, западные страны должны устранить препятствия экспорту продовольствия, которые сами же и создали
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Россия не просит Запад снять с нее санкции, но он должен устранить препятствия, мешающие экспорту продовольствия, которые сам же и создал, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри в Каире.

Он отметил, что Россия теперь будет развивать свою экономику в опоре на надежных партнеров, а «не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность».

«Что касается продовольствия, здесь, если наши западные коллеги так близко к сердцу принимают нынешнюю ситуацию, они должны устранить препятствия, созданные ими самими», — сказал Лавров.

Западные страны «долгие месяцы» обвиняли Москву в лукавстве, утверждая, что никаких ограничений, касающихся продовольствия и удобрений, они не вводили, продолжил глава российского МИДа.

«Если брать продовольствие как таковое, то да, против него санкций не было, но санкции были введены мгновенно против тех компаний, которые страхуют продовольственные поставки, против компаний, которые обеспечивают платежи за продовольствие», — указал министр.

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Фото:Николай Тришин / ТАСС

В пример он привел, в частности, Россельхозбанк, находящийся под санкциями в том числе США, ЕС, Великобритании. Банк был отключен от международной системы платежей SWIFT.

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В конце мая президент России Владимир Путин выражал готовность экспортировать «существенные объемы удобрений и сельхозпродукции», если будут отменены санкции. Проблемы на мировом рынке продовольствия он связывал с «недальновидной финансово-экономической политикой западных государств». Об этом глава государства, в частности, говорил президентам Турции и Франции Реджепу Тайипу Эрдогану и Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу.

В конце июня Путин уточнял, что Россия может поставить на мировые рынки 50 млн т зерна. Позднее он заявлял о готовности содействовать вывозу украинского зерна, однако Запад должен снять все запреты на экспорт российских культур.

Авторы
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Персоны
Елена Чернышова
Сергей Лавров санкции против России продовольствие

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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