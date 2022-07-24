Лавров заявил, что Россия не просит о снятии санкций

По словам главы российского МИДа, западные страны должны устранить препятствия экспорту продовольствия, которые сами же и создали

Сергей Лавров (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Россия не просит Запад снять с нее санкции, но он должен устранить препятствия, мешающие экспорту продовольствия, которые сам же и создал, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри в Каире.

Он отметил, что Россия теперь будет развивать свою экономику в опоре на надежных партнеров, а «не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность».

«Что касается продовольствия, здесь, если наши западные коллеги так близко к сердцу принимают нынешнюю ситуацию, они должны устранить препятствия, созданные ими самими», — сказал Лавров.

Западные страны «долгие месяцы» обвиняли Москву в лукавстве, утверждая, что никаких ограничений, касающихся продовольствия и удобрений, они не вводили, продолжил глава российского МИДа.

«Если брать продовольствие как таковое, то да, против него санкций не было, но санкции были введены мгновенно против тех компаний, которые страхуют продовольственные поставки, против компаний, которые обеспечивают платежи за продовольствие», — указал министр.

В пример он привел, в частности, Россельхозбанк, находящийся под санкциями в том числе США, ЕС, Великобритании. Банк был отключен от международной системы платежей SWIFT.

Читайте на РБК Pro Pro До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году Инструкции Pro «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс Статьи Pro Восемь признаков того, что работник может уволиться Восемь признаков того, что работник может уволиться Статьи Pro Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки Большинство продавцов подняли цены на маркетплейсах. В чем их ошибки Статьи Pro Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Статьи Pro Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн Прогнозы Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи Pro Биография легендарного CEO и Пелевин: что читает сооснователь Skillbox Биография легендарного CEO и Пелевин: что читает сооснователь Skillbox Статьи

В конце мая президент России Владимир Путин выражал готовность экспортировать «существенные объемы удобрений и сельхозпродукции», если будут отменены санкции. Проблемы на мировом рынке продовольствия он связывал с «недальновидной финансово-экономической политикой западных государств». Об этом глава государства, в частности, говорил президентам Турции и Франции Реджепу Тайипу Эрдогану и Эмманюэлю Макрону, канцлеру Германии Олафу Шольцу.

В конце июня Путин уточнял, что Россия может поставить на мировые рынки 50 млн т зерна. Позднее он заявлял о готовности содействовать вывозу украинского зерна, однако Запад должен снять все запреты на экспорт российских культур.