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США разрешили операции с Россией по удобрениям, продуктам и лекарствам

Кроме того, Вашингтон снял санкции с бывшей «дочки» «Газпрома» Gazprom Germania и казахстанской «дочки» Альфа-банка

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США разрешило проводить с Россией транзакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования, следует из генеральной лицензии ведомства.

США исключили часть товаров из списка антироссийских санкций, в том числе удобрения, медтехнику и лекарства, еще 24 февраля. Они перестали распространяться на неорганические удобрения, семена и репродуктивные материалы, продукты питания, витамины и минералы, пищевые добавки и витамины, бутилированную воду, живых животных и корма для них.

Также Минфин снял санкции с медицинских препаратов, медицинского оборудования и комплектующих и программного обеспечения для него. США разрешили экспорт, импорт и реэкспорт товаров из этих категорий.

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Однако месяц спустя ведомство обновило генеральную лицензию и уточнило правила ввоза в США ряда российских товаров, а также условия экспорта американских товаров в Россию. В частности, в ней говорилось, что операции с товарами из списка будут запрещены, если в обработке транзакций каким-либо образом задействованы российский ЦБ, Фонд национального благосостояния (ФНБ), российский Минфин или любой из внесенных в санкционные списки банков.

Кроме того, исключения для продуктов питания из санкционных списков не коснулись российского алкоголя, морепродуктов и рыбы и приготовленных из них продуктов, уточняли в ведомстве.

Также из-под ограничений вывели операции по торговле посевными материалами. Санкции сняли с бывшей дочерней компании «Газпрома» Gazprom Germania GMBH и «дочки» подсанкционного Альфа-банка «Альфа-банк Казахстан».

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После того как против их головных компаний ввели санкции, компании не смогли проводить некоторые операции. Так, «Альфа-банк Казахстан» лишился возможности проводить операции в американской и европейской валютах, недоступно стало использование карт «Альфа-банк Казахстан» в терминалах и банкоматах других кредитных организаций. В результате компания начала изучать возможность смены собственника.

Gazprom Germania была дочерней компанией российского «Газпрома», однако в начале апреля корпорация отозвала своих представителей из органов управления и прекратила участие в ней. Компания потребовала от бывшей «дочки» отказаться от товарных знаков «Газпрома», в том числе в названиях и символике, «чтобы избежать дальнейшего отождествления их деятельности с российской компанией. После этого министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Gazprom Germania перейдет под управление Федерального сетевого агентства (немецкий регулятор в сфере энергетики) до 30 сентября.

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Татьяна Зыкина
продовольствие удобрения лекарства США санкции
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