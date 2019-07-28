Общественники сообщили о посещении задержанных на акции в Москве

Общественники сообщили о посещении задержанных на акции в Москве

За субботу и воскресенье члены ОНК Москвы посетили 15 отделов полиции, где содержатся участники субботней несанкционированной акции

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили 15 отделений полиции, где содержались задержанные участники несанкционированной акции, прошедшей в субботу в центре Москвы. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

По словам Мельникова, основные жалобы задержанных касались длительного содержания в автозаках, где был сильно превышен лимит по численности. «Многим задержанным приходилось стоять по много часов, от духоты людям становилось плохо», — рассказал Мельников. Он уточнил, что члены ОНК навещали задержанных в субботу и в воскресенье.

Представитель ОНК уточнил, что большую часть нарушений, выявленных в ходе проверки, удалось устранить. В частности, в ОМВД «Алексеевское» был выявлен случай, когда в одной небольшой камере без вентиляции содержались восемь человек, в результате из-за духоты задержанным пришлось трижды вызывать «скорую», сказал Мельников. Он добавил, что удалось добиться перевода задержанных в другое помещение. Некоторые из задержанных жаловались на отсутствие матрасов.

Жалобы были зафиксированы в ОМВД «Останкино». Один из задержанных пожаловался на избиение при задержании, по требованию ОНК ему была оказана медпомощь, сообщил Мельников.