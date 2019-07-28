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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Общественники сообщили о посещении задержанных на акции в Москве
За субботу и воскресенье члены ОНК Москвы посетили 15 отделов полиции, где содержатся участники субботней несанкционированной акции
Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили 15 отделений полиции, где содержались задержанные участники несанкционированной акции, прошедшей в субботу в центре Москвы. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

По словам Мельникова, основные жалобы задержанных касались длительного содержания в автозаках, где был сильно превышен лимит по численности. «Многим задержанным приходилось стоять по много часов, от духоты людям становилось плохо», — рассказал Мельников. Он уточнил, что члены ОНК навещали задержанных в субботу и в воскресенье.

Представитель ОНК уточнил, что большую часть нарушений, выявленных в ходе проверки, удалось устранить. В частности, в ОМВД «Алексеевское» был выявлен случай, когда в одной небольшой камере без вентиляции содержались восемь человек, в результате из-за духоты задержанным пришлось трижды вызывать «скорую», сказал Мельников. Он добавил, что удалось добиться перевода задержанных в другое помещение. Некоторые из задержанных жаловались на отсутствие матрасов.

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Жалобы были зафиксированы в ОМВД «Останкино». Один из задержанных пожаловался на избиение при задержании, по требованию ОНК ему была оказана медпомощь, сообщил Мельников.

«В ходе проверки ОМВД Тверское члены ОНК получили информацию о том, что там содержится незаконно задержанный гражданин, получивший травмы головы при задержании», — сообщил представитель ОНК, добавив, что ему по просьбе ОНК вызвали врачей. К одному из задержанных общественников не пустили, в связи с чем ОНК обратилась к ответственному от руководства отдела, отметил Мельников.

Всего, по словам Мельникова, в отделе полиции по Тверскому району содержатся пять участников несанкционированной акции, в том числе оппозиционер Дмитрий Гудков. «Условия у них нормальные, питание и белье выдано», — сообщил общественник.

Он добавил, что члены комиссии продолжат проверять условия содержания задержанных на субботней акции в Москве.

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В субботу, 27 июля, в Москве прошла акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. Причинами отказа в регистрации были названы некачественно собранные подписи. Столичные власти акцию не согласовали. Полиция и мэр Москвы Сергей Собянин призывали граждан воздержаться от участия в ней. Собянин указывал, что «попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут».

Инициировавшие акцию кандидаты, которым отказали в регистрации, не смогли принять участие в акции. Утром 27 июля большинство из них, включая Любовь Соболь и Дмитрия Гудкова, были задержаны по административному делу о призывах к несанкционированному митингу.

Акция должна была начаться перед зданием мэрии Москвы, однако ОМОН перекрыл подходы к нему, и протестующие разделились на несколько групп, которые передвигались по центру города. По данным столичного главка МВД и правозащитников, число задержанных превысило 1 тыс. Правозащитник Евгений Еникеев, побывавший в двух отделениях полиции, куда доставляли задержанных, сообщил, что некоторые из них получили травмы при задержании. Росгвардия заявляла о двух пострадавших бойцах.

Авторы: Егор Губернаторов, Мария Бондаренко, Юлия Выродова
Теги: акция, задержанные
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