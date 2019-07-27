Дмитрий Гудков и Юлия Галямина сообщили о своем задержании

Политика Дмитрия Гудкова, который планировал участвовать в выборах депутатов Мосгордумы, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом РБК сообщил его адвокат Оксана Опаренко.

«Я не знаю, где именно он был задержан. Буквально только позвонили, сказали, что задержали. Везут в ОВД «Коптево». Cейчас туда выезжаю. Никакой другой информации нет», — сообщила она. «Где-то километров за пять до МКАД [задержали], я с дачи просто ехал. Предложили проехать на дачу объяснений», — заявил РБК Дмитрий Гудков.

О своем задержании сообщила РБК другой независимый кандидат в Мосгордуму, муниципальный депутат Юлия Галямина. По ее словам, ее везут в ОВД «Хорошево-Мневники».

«Я вышла из дома, у знакомых я ночевала. Видимо, слежка была с вечера. Административное делопроизводство возбуждено. Да, [везут] в ОВД «Хорошево-Мневники», — рассказала она.

Ранее, 26 июля, в офисах Гудкова и Галяминой прошли обыски. 24 июля следователи возбудили дело из-за митингов и пикетов у Мосгоризбиркома, производство открыто по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).