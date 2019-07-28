27 июля в Москве прошла несанкционированная акция «за честные выборы». На ней задержали более тысячи человек. Что пишут иностранные СМИ о крупнейшей за последние два года акции по числу задержаний — в обзоре РБК

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«Говоря о масштабах ограничений [в отношении протестующих и независимых кандидатов], легко забыть о настоящей причине политической бури. В теории ставки невысоки: всего несколько мест в Московской городской думе, органе с небольшими полномочиями. Но Кремль решил, что не допустит оппозиционных кандидатов даже туда. Незадолго до выборов власти представили новые правила, увеличив количество подписей, которые должны предоставить независимые кандидаты. Расчет был на то, что кандидаты не смогут собрать необходимое число. Когда большинство из них это сделали, Мосгоризбирком забраковал большое число подписей. <...>

Это был момент, когда локальная проблема стала национальным кризисом, и он наверняка будет разрастаться, говорит Татьяна Становая, эксперт Московского центра Карнеги. <...> «Путин дал понять, что уступок несистемной оппозиции не будет. Он не считает их политиками. Он думает, что они вестернизированные бандиты, пытающиеся свергнуть власть».