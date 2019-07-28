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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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«Никто не испытывал иллюзий»: иностранные СМИ — об акции в центре Москвы
27 июля в Москве прошла несанкционированная акция «за честные выборы». На ней задержали более тысячи человек. Что пишут иностранные СМИ о крупнейшей за последние два года акции по числу задержаний — в обзоре РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

The Independent, Великобритания

«Говоря о масштабах ограничений [в отношении протестующих и независимых кандидатов], легко забыть о настоящей причине политической бури. В теории ставки невысоки: всего несколько мест в Московской городской думе, органе с небольшими полномочиями. Но Кремль решил, что не допустит оппозиционных кандидатов даже туда. Незадолго до выборов власти представили новые правила, увеличив количество подписей, которые должны предоставить независимые кандидаты. Расчет был на то, что кандидаты не смогут собрать необходимое число. Когда большинство из них это сделали, Мосгоризбирком забраковал большое число подписей. <...>

Это был момент, когда локальная проблема стала национальным кризисом, и он наверняка будет разрастаться, говорит Татьяна Становая, эксперт Московского центра Карнеги. <...> «Путин дал понять, что уступок несистемной оппозиции не будет. Он не считает их политиками. Он думает, что они вестернизированные бандиты, пытающиеся свергнуть власть».

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

The Guardian, Великобритания

«Внезапная волна летних протестов стала крупнейшей с 2012 года, когда месяцы недовольства завершились митингом на Болотной площади перед инаугурацией Владимира Путина на новый срок. После этого митинга, на котором произошли жесткие столкновения полиции и протестующих, было запущено наступление [на оппозицию], многие протестующие получили длительные тюремные сроки.

Сейчас властям снова придется решать, отступить или закрутить гайки, в то время как рейтинги Путина падают, а его правящая партия «Единая Россия» многими презирается. В последние месяцы Кремль уступал, когда сталкивался с общественными протестами, по большей части по поводу местных вопросов, таких как строительство нового храма на площади в Екатеринбурге.

Путин пока не комментировал протесты. Российский президент, несмотря на возможный символический резонанс, забрался в батискаф, в то время как полиция проводила задержания в субботу, и погрузился на дно Финского залива, чтобы осмотреть останки подводной лодки времен Второй мировой войны».

Политика
Акция «за честные выборы» в Москве. Главное

Al Jazeera, Катар

«Эта волна московских протестов, начавшаяся с ряда небольших митингов 15–19 июля, была вызвана решением избирательного комитета, связанного с центральной властью, заблокировать всех немногочисленных оппозиционных и независимых кандидатов, борющихся за места в городской думе.

Движение привело к кампании в соцсетях среди жителей Москвы и активистов, которых призывали выйти на улицы.

Борьба идет в том числе на фоне растущего недовольства в стране, в то время как рейтинги одобрения Путина падают. Северная Архангельская область стала полем длящейся год борьбы местных жителей против свалки, которую должны построить посреди леса. В уральском Екатеринбурге тысячи протестующих несколько дней в мае выступали против строительства нового собора в местном парке.

С учетом атмосферы гражданского недовольства и «низовых» движений, появляющихся в разных регионах, власти стали опасаться дальнейшего набора веса политической оппозицией, как это проявилось в субботнем разгоне».

Би-би-си, Великобритания

«Мощный сигнал в регионы?»

«Никто не испытывал иллюзий, что масштабное собрание убедит власти дать людям мирно выражать свою позицию. Этот митинг во многом прошел так же, как и другие: произвольные задержания, противостояние, толпа, скрывающаяся на прилегающих улицах.

Вопрос в том, побудит ли москвичей злость от невозможности выдвинуть кандидата — даже на небольших, городских выборах — к более масштабному и постоянному выражению несогласия. В конце концов, есть много жителей, кто недоволен тем, как московское правительство и мэр Собянин управляют городом или отвечают на нужды людей.

Конечно, потенциальные кандидаты, многие из которых — опытные антипутинские активисты, надеются, что недовольство останется. Именно поэтому политические кураторы в Кремле так хотят положить этому конец.

Тогда как рейтинги Путина падают, а партия «Единая Россия» чрезвычайно непопулярна, скандирующие толпы в столице могут стать мощным сигналом другим регионам, которые готовятся к своим выборам».

Автор: Анастасия Антипова
Теги: Мосгордума, митинг, Москва
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