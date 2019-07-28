«Внезапная волна летних протестов стала крупнейшей с 2012 года, когда месяцы недовольства завершились митингом на Болотной площади перед инаугурацией Владимира Путина на новый срок. После этого митинга, на котором произошли жесткие столкновения полиции и протестующих, было запущено наступление [на оппозицию], многие протестующие получили длительные тюремные сроки.
Сейчас властям снова придется решать, отступить или закрутить гайки, в то время как рейтинги Путина падают, а его правящая партия «Единая Россия» многими презирается. В последние месяцы Кремль уступал, когда сталкивался с общественными протестами, по большей части по поводу местных вопросов, таких как строительство нового храма на площади в Екатеринбурге.
Путин пока не комментировал протесты. Российский президент, несмотря на возможный символический резонанс, забрался в батискаф, в то время как полиция проводила задержания в субботу, и погрузился на дно Финского залива, чтобы осмотреть останки подводной лодки времен Второй мировой войны».
«Эта волна московских протестов, начавшаяся с ряда небольших митингов 15–19 июля, была вызвана решением избирательного комитета, связанного с центральной властью, заблокировать всех немногочисленных оппозиционных и независимых кандидатов, борющихся за места в городской думе.
Движение привело к кампании в соцсетях среди жителей Москвы и активистов, которых призывали выйти на улицы.
Борьба идет в том числе на фоне растущего недовольства в стране, в то время как рейтинги одобрения Путина падают. Северная Архангельская область стала полем длящейся год борьбы местных жителей против свалки, которую должны построить посреди леса. В уральском Екатеринбурге тысячи протестующих несколько дней в мае выступали против строительства нового собора в местном парке.
С учетом атмосферы гражданского недовольства и «низовых» движений, появляющихся в разных регионах, власти стали опасаться дальнейшего набора веса политической оппозицией, как это проявилось в субботнем разгоне».
«Мощный сигнал в регионы?»
«Никто не испытывал иллюзий, что масштабное собрание убедит власти дать людям мирно выражать свою позицию. Этот митинг во многом прошел так же, как и другие: произвольные задержания, противостояние, толпа, скрывающаяся на прилегающих улицах.
Вопрос в том, побудит ли москвичей злость от невозможности выдвинуть кандидата — даже на небольших, городских выборах — к более масштабному и постоянному выражению несогласия. В конце концов, есть много жителей, кто недоволен тем, как московское правительство и мэр Собянин управляют городом или отвечают на нужды людей.
Конечно, потенциальные кандидаты, многие из которых — опытные антипутинские активисты, надеются, что недовольство останется. Именно поэтому политические кураторы в Кремле так хотят положить этому конец.
Тогда как рейтинги Путина падают, а партия «Единая Россия» чрезвычайно непопулярна, скандирующие толпы в столице могут стать мощным сигналом другим регионам, которые готовятся к своим выборам».