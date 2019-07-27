В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь

Полиция Москвы задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, ранее не допущенную в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму. Об этом в Twitter сообщил начальник штаба задержанного ранее в субботу кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова Борис Золотаревский.

Днем возле мэрии на Тверской улице полиция начала массово задерживать людей, приехавших на несогласованную акцию в поддержку независимых кандидатов на выборы. По данным «ОВД-Инфо», к 14:15 мск задержаны почти 140 человек.

Ранее стало известно о задержании других независимых кандидатов в Мосгордуму, среди которых политик Дмитрий Гудков, директор ФБК Иван Жданов и муниципальный депутат Юлия Галямина. В их офисах и дома прошли обыски.

24 июля СК возбудил дело из-за митингов и пикетов в центре Москвы 14 и 20 июля, производство открыто по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).