Правозащитники сообщили о вызове врачей к задержанным на акциях протеста

Правозащитники сообщили о вызове врачей к задержанным на акциях протеста

В ОНК заявляют, что люди получили травмы при задержании. Часть людей держали под стражей дольше положенного времени

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) побывали в двух отделениях полиции, куда доставляли задержанных во время акции протеста оппозиции в Москве. По их словам, в действиях сотрудников правоохранительных органов были нарушения.

Как рассказал агентству ТАСС член ОНК Евгений Еникеев, который вместе с коллегами посещал задержанных, в отделе МВД по району «Хорошево-Мневники» находились 25 задержанных по итогам акции протеста в центре столицы. «Многие из них имели травмы, полученные при задержании. Мы попросили руководство отделения вызвать скорую помощь для оценки состояния здоровья задержанных. Она прибыла туда, медики начали осматривать людей», - заявил Еникеев.

Правозащитник также сообщил, что ему удалось посетить отделение МВД по району «Перово». Там, по его словам, сотрудники полиции держали людей дольше положенных трех часов. «В итоге в нашем присутствии всех задержанных, а это шесть человек, отпустили", - сказал Еникеев.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в общей сложности травмы при задержаниях в Москве получили 77 человек. Из них госпитализирован был один пострадавший.

По данным Росгвардии, пострадали и двое военнослужащих. Утверждается, что они получили ожоги глаз от распыления перцового газа.