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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Правозащитники сообщили о вызове врачей к задержанным на акциях протеста
В ОНК заявляют, что люди получили травмы при задержании. Часть людей держали под стражей дольше положенного времени
Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) побывали в двух отделениях полиции, куда доставляли задержанных во время акции протеста оппозиции в Москве. По их словам, в действиях сотрудников правоохранительных органов были нарушения.

Как рассказал агентству ТАСС член ОНК Евгений Еникеев, который вместе с коллегами посещал задержанных, в отделе МВД по району «Хорошево-Мневники» находились 25 задержанных по итогам акции протеста в центре столицы. «Многие из них имели травмы, полученные при задержании. Мы попросили руководство отделения вызвать скорую помощь для оценки состояния здоровья задержанных. Она прибыла туда, медики начали осматривать людей», - заявил Еникеев.

Правозащитник также сообщил, что ему удалось посетить отделение МВД по району «Перово». Там, по его словам, сотрудники полиции держали людей дольше положенных трех часов. «В итоге в нашем присутствии всех задержанных, а это шесть человек, отпустили", - сказал Еникеев.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что в общей сложности травмы при задержаниях в Москве получили 77 человек. Из них госпитализирован был один пострадавший.

По данным Росгвардии, пострадали и двое военнослужащих. Утверждается, что они получили ожоги глаз от распыления перцового газа.

По официальной информации в ходе несанкционированной акции в столице, участники которой требовали допустить незарегистрированных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, были задержаны 1074 человек. ОВД-Инфо по состоянию на 23:30 мск утверждало, что задержали 1134 человека. Издание утверждает, что госпитализированы были как минимум два человека: одному сломали ногу при задержании, другому разбили голову.

Автор: Артем Филипенок
Теги: акция протеста
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