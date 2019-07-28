Правозащитники подсчитали отпущенных из полиции после акции в Москве

Правозащитники подсчитали отпущенных из полиции после акции в Москве

Большую часть задержанных во время протестов в Москве отпустили из полиции с обязательствами о явке в отделение на следующий день. Минимум 152 человека оставили ночевать в отделениях, сообщает «ОВД-Инфо»

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве из отделений полиции отпустили не менее 700 человек, задержанных во время несогласованной протестной акции «За честные выборы», следует из данных правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» по состоянию на 10:30 воскресенья.

Официальные данные полиции — 1074 задержанных. Согласно подсчетам «ОВД-Инфо», в общей сложности 27 июля задержали 1373 человека. Ресурс оценил число доставленных в полицейские участки разных районов Москвы, а также сообщил, что в части из них задержанных отпустили (всех или частично).

Исходя из опубликованных правозащитниками данных, из отделений полиции отпустили минимум 678 человек. По части отделений полиции «ОВД-Инфо» приводит неокончательные данные с формулировками «часть отпустили» или «задержанных постепенно отпускают» без указания точного числа.

На ночь в отделениях оставили минимум 152 человека, подчитали сотрудники ресурса.