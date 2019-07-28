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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Правозащитники подсчитали отпущенных из полиции после акции в Москве
Большую часть задержанных во время протестов в Москве отпустили из полиции с обязательствами о явке в отделение на следующий день. Минимум 152 человека оставили ночевать в отделениях, сообщает «ОВД-Инфо»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Москве из отделений полиции отпустили не менее 700 человек, задержанных во время несогласованной протестной акции «За честные выборы», следует из данных правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» по состоянию на 10:30 воскресенья.

Официальные данные полиции — 1074 задержанных. Согласно подсчетам «ОВД-Инфо», в общей сложности 27 июля задержали 1373 человека. Ресурс оценил число доставленных в полицейские участки разных районов Москвы, а также сообщил, что в части из них задержанных отпустили (всех или частично).

Исходя из опубликованных правозащитниками данных, из отделений полиции отпустили минимум 678 человек. По части отделений полиции «ОВД-Инфо» приводит неокончательные данные с формулировками «часть отпустили» или «задержанных постепенно отпускают» без указания точного числа.

На ночь в отделениях оставили минимум 152 человека, подчитали сотрудники ресурса.

Политика
Акция «за честные выборы» в Москве. Главное

В субботу, 27 июля, в Москве состоялась акция «За честные выборы», посвященная поддержке независимых оппозиционных кандидатов в Московскую городскую думу — их до участия в выборах не допустил Мосгоризбирком. Причинами отказа в регистрации оппозиционных кандидатов избирком назвал некачественно собранные подписи в их поддержку.

Акция не была согласована столичными властями. Полиция и мэр Москвы Сергей Собянин призвали москвичей и жителей регионов воздержаться от участия в ней. «Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом», — заявил Собянин через соцсети в день митинга.

Инициаторы акции — кандидаты в Мосгордуму, которым отказал Мосгоризбирком, не смогли принять в ней участие. Утром в субботу большинство из них, в том числе Любовь Соболь и Дмитрий Гудков, были задержаны по административному делу о призывах к несанкционированному митингу. Других накануне допрашивали или вызывали на допросы, у некоторых прошли обыски.

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Акция должна была начаться перед зданием московской мэрии, однако ОМОН перекрыл подходы к нему. В итоге протестующие разделились на несколько групп, которые передвигались по центру города. Корреспонденты РБК сообщали, что полиция задерживала не только участников акции, но и случайных прохожих.

Первые задержания начались еще до начала митинга, общее число тех, кого доставили в полицию, перевалило за 1 тыс. человек, как по официальным данным столичного главка МВД, так и по подсчетам правозащитников.

Автор: Наталья Демченко
Теги: протестная акция, Полиция, выборы в Мосгордуму
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