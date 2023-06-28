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Лукашенко заявил о прекращении выяснения отношений с Россией

Лукашенко: Выяснение отношений между Москвой и Минском осталось в прошлом

Отношения Белоруссии и России улучшились до такой степени, что в обеих странах больше не осталось никого, кому нужно было бы доказывать необходимость партнерства, заявил Александр Лукашенко, обращаясь к участникам Форума регионов в Уфе.

«Еще несколько лет тому назад мы порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу. А в нынешних условиях уже не нужно никого агитировать за развитие партнерства — ни в России, ни в Беларуси. Заметно повысилась ответственность местных властей, представителей бизнеса, нашего общества», — сказал белорусский президент.

Материал дополняется.

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