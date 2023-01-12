Лукашенко описал оборонные связи с Россией словами «ой как далеко зашли»

Лукашенко: Белоруссия «ой как далеко зашла» в отношениях с Россией по вопросу безопасности

Насколько далеко они зашли, даже говорить страшно, отметил Лукашенко, пообещав рассказать об этом журналистам, когда придет время. По его словам, к более тесному взаимодействию с Россией Белоруссию «подтолкнула жизнь»

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Программы сотрудничества в сфере безопасности между Москвой и Минском, утвержденные больше года назад, уже устарели, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеозапись его выступления на совещании опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

В ноябре 2021 года две страны договорились реализовывать 28 союзных программ. Они затрагивают макроэкономику, промышленность, сельское хозяйство, социальную сферу, но, по словам Лукашенко, в них отражены и вопросы безопасности.

«Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли. Даже боюсь вам говорить, насколько далеко. Придет время — встретимся с журналистами, конфиденциально я вам об этом сообщу», — пообещал глава республики.

Он подчеркнул, что «речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет». «Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались», — сказал он.

По его словам, к более тесному взаимодействию с Россией Белоруссию «жизнь подтолкнула»: надо «идти от жизни», не стоит ставить «телегу впереди лошади». «В противном случае все сломаем», — уверен Лукашенко.

Между Россией и Белоруссией с 1999 года действует соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Оно предусматривает совместное определение состава региональных войск и порядок управления ею, в том числе в военное время. В начале декабря прошлого года министры обороны подписали протокол о внесении изменений в это соглашение, каких не уточнялось. Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером. «Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», — отметил он.

До этого, в октябре, Лукашенко и Путин договорились о совместной группировке войск. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — объяснил тогда Лукашенко. В январе 2023 года Минобороны Белоруссии сообщило о наращивании состава совместной группировки.