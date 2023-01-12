Лукашенко описал оборонные связи с Россией словами «ой как далеко зашли»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 74,14 (-0,41) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 69,02 (-0,59) Инвестиции, 11 янв, 19:48
МИД не согласился с позицией Турции по «формуле мира» Зеленского Политика, 15:36
Салливан рассказал, как тренировался мыть полы в посольстве Политика, 15:32
Минск сообщил о прибытии в страну главкома Сухопутных сил России Политика, 15:27
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 15:26
«Краткая история гибели финансовых систем»: можно ли предотвратить кризис Pro, 15:23
В Болгарии начались обыски в офисах криптокомпании Nexo Крипто, 15:21
Казахстан объяснил массовую скупку российских долгов Экономика, 15:18
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Для военных из Макеевки организовали телемост с родственниками Политика, 15:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:17
Умер последний советник Горбачева Рафик Нишанов Общество, 15:16
Массовые скидки замедлили в 2022 году рост цен на новостройки Москвы Недвижимость, 15:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:02
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 14:59
Две лучшие российские теннисистки вышли в полуфинал турнира в Австралии Спорт, 14:55
Политика ,  
0 

Лукашенко описал оборонные связи с Россией словами «ой как далеко зашли»

Лукашенко: Белоруссия «ой как далеко зашла» в отношениях с Россией по вопросу безопасности
Насколько далеко они зашли, даже говорить страшно, отметил Лукашенко, пообещав рассказать об этом журналистам, когда придет время. По его словам, к более тесному взаимодействию с Россией Белоруссию «подтолкнула жизнь»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Программы сотрудничества в сфере безопасности между Москвой и Минском, утвержденные больше года назад, уже устарели, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Видеозапись его выступления на совещании опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

В ноябре 2021 года две страны договорились реализовывать 28 союзных программ. Они затрагивают макроэкономику, промышленность, сельское хозяйство, социальную сферу, но, по словам Лукашенко, в них отражены и вопросы безопасности.

«Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли. Даже боюсь вам говорить, насколько далеко. Придет время — встретимся с журналистами, конфиденциально я вам об этом сообщу», — пообещал глава республики.

Он подчеркнул, что «речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и на сегодняшний день не идет». «Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались», — сказал он.

По его словам, к более тесному взаимодействию с Россией Белоруссию «жизнь подтолкнула»: надо «идти от жизни», не стоит ставить «телегу впереди лошади». «В противном случае все сломаем», — уверен Лукашенко.

Читайте на РБК Pro
Продажа работникам товара со скидкой. Какие налоги придется заплатить
«Нет, я настаиваю!». Разбираем пять портретов горе-переговорщиков
Третья мировая и Польша-сверхдержава: что ждет мир в XXI веке
«Краткая история гибели финансовых систем»: можно ли предотвратить кризис

Между Россией и Белоруссией с 1999 года действует соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Оно предусматривает совместное определение состава региональных войск и порядок управления ею, в том числе в военное время. В начале декабря прошлого года министры обороны подписали протокол о внесении изменений в это соглашение, каких не уточнялось. Глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал Белоруссию надежным партнером. «Это особенно важно сегодня, в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада и необъявленной войны против наших стран», — отметил он.

До этого, в октябре, Лукашенко и Путин договорились о совместной группировке войск. «Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — объяснил тогда Лукашенко. В январе 2023 года Минобороны Белоруссии сообщило о наращивании состава совместной группировки.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Александр Лукашенко Безопасность Белоруссия оборона

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
В Белоруссии начали проверку боеготовности в центре обучения военных
Политика
Зеленский призвал войска к готовности на границе с Белоруссией
Политика
Белоруссия отказалась помиловать россиянку Сапегу
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter